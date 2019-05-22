Petrol Ofisi'nde fiyat güncellemesi

22 Mayıs 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin Antalya'daki depolama tesisinin tarifelerinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şirketin Antalya'daki tesisinde benzin türleri, motorin türleri ve havacılık yakıtı türleri depolanabilecek. Günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 52 kuruş, motorin türleri için 57 kuruş ve havacılık yakıtı türleri için 54 kuruş olarak belirlendi.

Kara araçları için alınacak teslim alma veya teslime etme hizmeti bedelleri ise metreküp başına benzin türleri için 15 lira 50 kuruş, motorin türleri için 17 lira 24 kuruş ve havacılık yakıtı türleri için 16 lira 32 kuruş oldu.

Ayrıca, depolama hizmeti ile teslim alma ve teslim etme hizmeti fiyatlarında en az bir yıllık depolama hizmeti alınması halinde belirli oranlarda indirim uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA