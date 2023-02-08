Petrol Ofisi'nden deprem bölgesine 5 milyon litrelik akaryakıt desteği

Şirket açıklamasında, "Petrol Ofisi Grubu olarak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ilk anlarından itibaren bakanlıklarımız, AFAD, il ve ilçe sağlık birimleri, jandarma ve polis kuvvetleriyle sahada el birliği ile hareket ediyor, bayilerimizin ve bölge operasyon birimlerimizin koşulsuz desteğiyle kesintisiz akaryakıt ikmali için çalışıyoruz. Terminallerimiz ihtiyacı sürekli karşılayacak kapasitede çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Tankerlerin terminallerdeki yakıtı bölgeye taşımak için 24 saat ara vermeksizin yol aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Bu yöndeki adımlarımızı güçlendirerek artırıyor, bu doğrultuda AFAD'a sunulmak üzere 5 milyon litrelik akaryakıt ikmalini 10 ilimizdeki istasyonlarımızda otomasyon sistemimizde ihtiyaca göre kademeli olarak tanımlayarak bilabedel gerçekleştiriyoruz.

- Sektörümüzün tüm bileşenleri, düzenleyici kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tüm imkanlarımızla arama-kurtarma faaliyetlerinin sürekliliği ve depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına seferber olmuş durumdayız.

- Grup olarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla AFAD'ın da dahil olduğu 5 bin 600'den fazla kamu kurumunun yaklaşık 100 bin aracına yakıt ikmali yapıyoruz.

- Karasal tedarikin yanında en önemli önceliğimiz havalimanlarına JetA1 yakıtını tedarik etmektir. Adana ve Gaziantep'teki ikmal merkezimiz de bu yönde tam kapasite ile hizmet vermektedir. Terminallerimizden deniz yolu ile akaryakıt tedarik operasyonu kapsamında gemilerimiz kesintisiz olarak faaliyettedir.

- Petrol Ofisi olarak, depremin etkilerine karşı kamu ve özel sektörden tüm paydaşlarımızla birlikte giriştiğimiz seferberliği sürdürmeye kararlıyız. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabır diliyoruz."