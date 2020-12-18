Petrol Ofisi'ne İstanbul Marketing Awards 2020’den iki ödül

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin prestijli pazarlama ve iletişim platformlarından İstanbul Marketing Awards 2020’de kazananlar belli oldu.

İstanbul Marketing Awards 2020’de ödüller, "Ürün Geliştirme", "Satış Ortamı", "Satış Sonrası", "Marka İletişimi" ve "Kurumsal İletişim" olmak üzere 5 ana başlık altında, farklı kategorilerde verildi.

Petrol Ofisi’nin, ünlü mimar Selim Yuhay ile şoförlerin iş ve yaşam alanı olan kamyon kabinlerini yenilediği “Maximus Kabin” projesi, İstanbul Marketing Awards 2020 jürisi tarafından “Müşteri Sadakat Çalışmaları” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi’ne ikinci ödül de madeni yağlar tarafından geldi. Haziran ayında çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere 17 bin ustaya koşulsuz olarak, Maxima ve Maximus ürünleri dağıtılarak yaklaşık 3 milyon liralık katkı sağlayan “Siftah Kampanyası” da yarışmada “Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri” kategorisinde altın ödülü aldı.

“İyi günde kötü günde müşteri ve paydaşlarımızın yanındayız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de müşterilerinin, paydaşlarının yanlarında olmaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin köklü ve lider firması olarak, ileri teknolojili ürünlerimiz ve yüksek hizmet kalitemizle birlikte, her alanda müşterilerimize, paydaşlarımıza odaklanmış bir şirketiz. Bu anlayışımızla, her birinde 6-7 bin usta ile buluştuğumuz Maxima ve Maximus Usta Buluşmaları gibi farklı ve lidere yakışır projeler ile çeşitli saha aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Maximus Kabin ile şoförlerin yaşam alanları olan kabinleri yeniledik. Örneğin ağır ticari araç şoförlerine biz; ‘Maximus Adam’ diyoruz ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Nasıl yaşarlar, çalışma şartları nelerdir, dertleri, sıkıntıları nedir çok iyi biliyoruz. Adeta onlarla birlikte yaşıyor ve çalışıyoruz. Bu nedenle Maximus Kabin projesini geliştirerek, kamyon şoförlerinin hem çalışma hem de yaşama alanı olan kabinlerini yeniledik. Şoför arkadaşlardan büyük ilgi gören bu projemiz, pandemi koşullarına göre de evrildi, şimdi genişleterek tekrar devam ediyoruz.

Gürsu, pandemi döneminde özel yetkili servisler ve oto sanayi sitelerinde çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere yaptıkları Siftah Kampanyası'nın da büyük takdir ve talep gördüğünü aktararak, "Haziran ayı içinde Türkiye’nin dört bir yanında toplam 17 bin ustaya, koşulsuz olarak, Maxima ve Maximus motor yağlarımızı dağıttık. Ustalarımıza, hizmet verdikleri araç tipine göre 4 ile 7 litrelik motor yağlarımızı, maskeler ve pandemiye karşı bilgilendirme broşürleriyle birlikte dağıttık. Siftah Lider'den ile oto sanayi siteleri ve özel servislerine, işlerin hareketlenmesi, çarkların yeniden hızlanabilmesi için toplamda 3 milyon TL civarında bir katkı sağladık.” ifadelerini kullandı.