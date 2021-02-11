Petrol Ofisi'nin 12 istasyonunda oto CNG ikmali başlıyor

Mehmet KARA

Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğalgaz pazarının önde gelen oyuncularından Naturelgaz, satış noktası sayısını arttıracak yeni bir adım attı. Naturelgaz, Türkiye’nin en yaygın istasyon ağına sahip akaryakıt dağıtım markası Petrol Ofisi ile işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşmaya göre Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz’ın kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapabilecek.

12 PO istasyonunda oto CNG

Anlaşma kapsamında ilk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonu, Naturelgaz’ın Oto CNG satışı yapabileceği noktalar olarak belirlendi. Bu anlaşma sayesinde Naturelgaz Oto CNG istasyon sayısı 21’e yükseliyor.

Naturelgaz'ın payı yüzde 50'ye yakın

Ekonomik ve çevreci özellikleri ile ağır ticari araçlar için önemli bir alternatif yakıt kaynağı oluşturan doğal gaz kullanımı, Türkiye’de de yeni gelişmeye başlayan bir alan. Hâlihazırda 25,5 milyon Sm3 olan Türkiye’deki Oto CNG satışının 12 milyon Sm3’ü Naturelgaz çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Şiper: Ağır ticaride çevreci seçenek

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, LPG’nin binek ve hafif ticari araçlar için ekonomik bir yakıt olması gibi, doğal gazın da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir seçenek olduğunu söyledi. Türkiye’de ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının yeni gelişen bir alan olduğuna işaret eden Şiper “Petrol Ofisi olarak Naturelgaz ile yaptığımız anlaşma kapsamında ülkemizdeki Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kutman: Doğal gazlı araçlar yaygınlaşacak

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman da, bütün dünya elektrikli araçları konuşmasına rağmen özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının giderek arttığını vurguladı. Avrupa Birliği’nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini belirten Kutman, “Dünyadaki Oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz rezervleri ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır” diye konuştu.

Oto CNG cari açığı 12 milyar TL azaltır

Türkiye’deki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu katkı sağlanacağını kaydeden Mehmet Kutman, “Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır” diye konuştu. Naturelgaz olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vereceklerini anlatan Mehmet Kutman, Petrol Ofisi ile imzaladıkları yeni anlaşmayla stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizdi.