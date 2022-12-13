Petrolig Games, ‘Fast Company En İnovatif 50’ listesinde

Fast Company Dergisi’nin globalde düzenlediği ‘Most Innovative Companies’ araştırması, ‘En İnovatif 50’ adı ve aynı yaklaşımla, üçüncü defa ülkemizde gerçekleştirildi. Teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucu belirlenen listede, Türkiye Süper Ligi’ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’i geliştiren Petrolig Games de yer alarak, listeye giren ilk oyun şirketi olmayı başardı.

Dünyanın en modern fantezi futbol oyunu

2017’de Sosyal Lig’in satın alınmasının ardından yapılan yatırım ve geliştirmelerle oyun deneyimini dünya standartlarına getirdiklerini vurgulayan Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, “Sosyal Lig’i dünyanın en modern fantezi futbol oyunu haline getirme hayaliyle yola çıktık. Bu hedefimiz doğrultusunda 2022’de köklü bir teknoloji değişikliğine gitmeye karar verdik. Bunun için 4 ay boyunca gece gündüz çalışarak baştan aşağı yenilediğimiz Sosyal Lig’i 2022-2023 futbol sezonu başlangıcına hazır hale getirdik. Bugün, Sosyal Lig sahip olduğu özellikleri ve 3 milyonu aşkın oyuncusuna sunduğu kesintisiz ve üstün deneyimle dünyanın en modern fantezi futbol oyunu” dedi.

5 yıl içinde toplam 9 milyon futbolsevere ulaşacak

Petrol Ofisi’nin desteği ve vizyonuyla yatırımlarına devam ettiklerini açıklayan Cafer, “2022-2023 sezonu için hedefimiz 500 bin yeni oyuncu kazanımı. 5 yıl içinde ise toplam 9 milyon futbolsevere ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Pek çok yerel ve global platformda içlerinde “Best Mobile Game”, “Best Sports Game”, “Best Gamification” da olan 80’i aşkın ödülümüz var. En inovatif 50 listesine ilk kez bir oyun şirketi giriyor. Fast Company Dergisi’nin düzenlediği ve teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jürinin belirlediği böylesine önemli bir listeye girmemiz doğru bir strateji ile hareket ettiğimizin göstergelerinden biri” şeklinde konuştu.