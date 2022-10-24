Kamu ve özel sektöre enerji ve yakıt otomasyon çözümleri sunan Petronet Group 10’uncu yaşını kutluyor. Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen kutlama gecesinde konuşan Petronet Group Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, “Önemli işleri çok kısa zamanda yaptık. Sadece tüm ekip arkadaşlarımıza değil, bizimle bu yolu yürümüş olan tüm kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza, eşimize, dostumuza, yolları beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımıza, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Minnettarım hepsine. İnşallah bundan sonra nice on yılları birlikte kutlarız.” dedi.

Etik değerlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Gemici, özellikle çalışanları nezdinde bu etik değerlere çok önem verdiklerini kaydetti. Sürdürülebilir enerjiye de yatırım yaptıklarına dikkat çeken Gemici, “Ukrayna ve Rusya arasında ciddi bir savaş var. Bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye olarak jeopolitik ve çok kritik bir noktadayız. Elektrik enerjimizin üçte birini doğalgazdan karşılıyoruz. Bu doğalgazı da ithal ediyoruz. Bizim yenilenebilir, sürdürülebilir temiz enerjiye ihtiyacımız var. Ve ithal enerjiyi yüzde 10’lar seviyesine çekmemiz lazım. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek ve Türkiye’mizin geleceği için bu şart. Milli bir mesele ve herkesin de bu konuya duyarlı olması lazım.” şeklinde konuştu.