PetroTek, kızaklı alttan dolum sistemi geliştirdi

02 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Sahip olduğu grup şirketleri ile endüstriyel tasarım, mühendislik, elektrik ve mekanik imalat, ekipman kalibrasyon ve testleri, tesis kurulum ve devreye alma, kapsamlı taahhüt ve montaj gibi farklı hizmetleri tek firma çatısı altında sunan Dikey Mühendislik PetroTek Elektrik ve Kalmer Kalibrasyon Şirketler Grubu, pandemi sürecinde ve yeni normalde aldığı tedbirlerle imalat, montaj ve hizmet faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor. Son süreçte yeni ürün çalışmalarında daha çok Türkiye’nin ithalatta bağımlı olduğu ürün ve sistemlere çevirdiklerini aktaran Dikey Mühendislik PetroTek Elektrik ve Kalmer Kalibrasyon Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurt, özellikle Türk akaryakıt sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve Akaryakıt Depolama ve Yükleme Tesisleri Yönetmeliği’ne göre tüm tesisler için zorunlu hale getirilen kızaklı alttan dolum sistemlerine yoğunlaştıklarını ve yerlileştirme çalışmalarını başarı ile tamamladıklarını kaydetti.

Sistemin imalat ve montajını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten İsmail Kurt, “Akaryakıt kamyonlarında alttan dolum operasyonları için kullanılan kızaklı alttan dolum sistemleri için başlattığımız yerlileştirme çalışmalarını başarı ile tamamladık ve iç pazara sunduk. Ayrıca kokusuz olan LPG kaçaklarının önüne geçebilmek adına LPG tesisine mekanik tasarımları ve otomasyonu tamamen bize ait olan kokulandırma ünitesi yaptık. Son olarak tasarımı bize ait olan tanker taşma switchi ürünümüzün de EPDK’dan lisansını alarak yerli üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ürün ve sistemlerin sarf malzemelerini de üretecek

Özellikle sıvı akaryakıt ve LPG sistemlerinde kullanılan enjeksiyon ve performans katık proses kontrol sistemlerinin yerlileşmesi için de yatırım ve istihdam çalışmalarının devam ettiğini aktaran İsmail Kurt, imalat için gerekli olan malzemelerin yerli üretimini de gerçekleştirerek maliyetleri düşürmek istediklerini söyledi. Ayrıca otomatik kapı sistemleri için elektronik kartların imalatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurt, “Pandeminin ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen firma olarak en büyük hedefimiz sahip olduğumuz yurt içi ve yurt dışı pazarları korumaktır. Bunun için bir yandan yeni ürünlerimizi pazara sunarken maliyet kalemlerini azaltacak projeler hazırlayarak iç ve dış pazarlarımızdaki rekabet gücümüzü artırıyoruz” ifadelerini kullandı.