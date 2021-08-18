Peynir uzmanı Ekici, ‘Mavi Küflü’ ile iddiasını artırdı

Süt endüstrisinin uzmanlık alanı peynir olan 64 yıllık kuruluşu Ekici, yeni ürünü Mavi Küflü Peynir’i piyasaya sürdü. Türkiye’de tüm marketlerde satışına başlanan ürün, 100 gram’lık ambalajlarda tüketiciye ulaşıyor. Dünya mutfağında kendine özgü bir yeri olan, yoğun tadı ve kremamsı dokusuyla diğer peynirlerden ayrışan mavi damarlı peynirler, inek sütünden peynir tekerlerine penisilin küfü zerk edilip dinlendirilerek üretiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Fransız rokfor peyniriyle Danimarka’nın ‘ Danish Blue’su benzeri tada sahip mavi küflü peyniri iç piyasaya sunan ilk yerli markanın Ekici olduğu bildirilirken, ürünlerinin piyasadaki ithal markaların ürünlerine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla da öne çıktığı belirtildi.

Özel bir proje yürüttü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 42 bin metrekare alan üzerinde, günlük 480 ton süt işleme kapasitesine sahip Ekici Peynir, yeni ürünü için özel bir proje yürüttü. Ayrı bir mayalama tekniği kullanılan ürün için ayrı bir bina ve makine yatırımı gerçekleştirildi. Ekici, iç piyasaya sunduğu yeni ürünü için oyuncu Engin Günaydın’ın seslendirmesini yaptığı bir reklam filmi çekti.

“Dünyanın sevdiği Mavi Küflü Peynir’i Türkiye’de ilk kez Ekici yaptı” mesajıyla çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Tozar otururken, filmin bütün dijital platformlarda yer alacağı kaydedildi.

Yılda 20 bin tonluk üretim

Peynir üretimine 1957’de Konya’da başlayan Ekici, 1997 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip yeni fabrikasına taşındı. Bugün şirket, yılda yaklaşık 100 milyon litre süt işleyen ve 20 bin ton peynir üreten bir işletme haline geldi. 30’a yakın çeşit peyniriyle halihazırda ABD, Azerbaycan, KKTC, Afganistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Sudan, Kırgızistan ve Irak gibi pazarlarda yer alan şirket, dört kıtadaki global büyüme stratejisiyle Çin ve AB ülkelerini de odağına alırken, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde de pazar payını artırmak istiyor.