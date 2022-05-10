Pfizer, Biohaven Pharmaceutical’ı satın alıyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Biohaven Pharmaceutical Holding Company’i 11,6 milyar dolara satın alıyor.

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Biohaven Pharmaceutical Holding, tedavüldeki hisseleri için Pfizer'in hisse başına 148,50 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin New Haven kentinde bulunan Biohaven Pharmaceutical'ın hisselerinin dünkü borsa kapanış fiyatının yüzde 78,6'sının üzerinde bir rakama denk geliyor. Pfizer, şirketin yüzde 2,6 hissesini elinde bulunduruyordu.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın başlarında tamamlanması bekleniyor.

Koronavirüs aşısını, Alman biyoteknoloji firması BioNTech iş birliğiyle ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen yıl kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'ı yaklaşık 2,22 milyar dolara ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'ı 6,7 milyar dolara satın almıştı.