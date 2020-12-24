Pfizer İtalya Aşı İş Birimi Lideri Tolga Uluışık oldu

Türkiye Aşı İş Birimi Lideri Tolga Uluışık, İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan ve kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Tolga Uluışık, 2007'de Proje Yöneticisi olarak Pfizer'deki kariyerine başladı ve Ocak 2008'de Ürün Müdürü olarak atandı. Mayıs 2011 itibarıyla Kıdemli Ürün Müdürü olarak görevini sürdürdü.

Aralık 2011'de Kurumsal Strateji Müdürü ve Haziran 2012'de Solunum ve Üroloji Takımı Grup Pazarlama Müdürü sorumluluklarını üstlenen Uluışık, Mayıs 2013 ve Ocak 2014 arasında İnflamasyon grubundan sorumlu Doğu Avrupa Bölge Marka Lideri olarak görev yaptı, Şubat 2014'te ise Hastane Takımı Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini devraldı.

2015 yılında Türkiye Aşı İş Birimi Liderliği görevini üstlenen Uluışık, görevi boyunca Aşı İş Birimi organizasyon modelini dönüştürüp, organizasyonun büyümesine liderlik etti. Bununla birlikte, hem global hem de bölgesel seviyede inisiyatiflere liderlik ederek Global Ticari Mükemmellik Ödülü, Global VacciNation Ödülü, Aşı Uluslararası Gelişmiş Pazarlar Vizyon Ödülü de dahil olmak üzere birçok global ve lokal ödülün Pfizer Türkiye'ye kazandırılmasında da etkin rol oynadı. Tolga Uluışık, kariyerine Pfizer çatısı altında İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak Roma'da devam edecek.