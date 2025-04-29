Pfizer'ın gerileri azalırken piyasa tahminlerinin ise üzerinde gerçekleşti

İlaç devi Pfizer, 2025 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, zayıf bir performans göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıkladı ve 2025 yılına ilişkin tahminlerini korudu.

Pfizer, yılın ilk çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 13,7 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Analistlerin beklentisi ise 13,92 milyar dolar düzeyindeydi.

Şirketin net karı bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 2,97 milyar dolara gerilerken, hisse başına kar (EPS) da yüzde 5 azalarak 0,52 dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde Pfizer 3,12 milyar dolar net kar ve hisse başına 55 cent kar açıklamıştı.

Hisse başına kar beklentiyi aştı

Özel kalemler hariç tutulduğunda Pfizer’ın hisse başına karı, 67 centlik beklentiyi aşarak 92 cent olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından, New York Borsası'ndaki (NYSE) piyasa öncesi işlemlerde Pfizer hisseleri yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 22,89 dolardan işlem gördü.

Şirket, 2025 yılı için hisse başına 2,80 ila 3,00 dolar arası kar ve 61 ila 64 milyar dolar arasında gelir beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

Wall Street analistleri ise Pfizer’ın bu yıl 62,92 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,95 dolar kar açıklamasını öngörüyor. Analistlerin beklentilerinde özel kalemler genellikle hariç tutuluyor.