Pfizer–Novo rekabetini Pfizer kazandı: Metsera'yı satın alıyor

Pfizer, hisse başına 65,60 dolar nakit + ek değer hakkı karşılığında Metsera’yı anlaşmaya bağladı.

Pfizer’in bu hamlesi, giderek büyüyen obezite ilaçları pazarında rekabeti yeniden şekillendirdi. Eylül ayında Pfizer’in 7,3 milyar dolara kadar satın almayı planladığı Metsera için devreye giren Novo Nordisk, daha yüksek bir teklif vererek süreci kızıştırmıştı.

Son aşamada Pfizer, Novo Nordisk’in teklifini 5 sent artırarak eşitledi ve Metsera yönetim kurulunun onayını aldı. Yönetim kurulu, kararında ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Novo Nordisk birleşmesi konusunda uyarıda bulunmasının etkili olduğunu belirtti. Kurula göre, Novo Nordisk ile olası anlaşma “kabul edilemez düzeyde yasal ve düzenleyici risk” taşıyordu.

İşlemin, Metsera hissedarlarının perşembe günü yapılacak oylamanın ardından tamamlanması bekleniyor.