Philip Morris International CEO’su Jacek Olczak: Gelirlerin yüzde 50’si ‘dumansız’ olacak

Hüsniye GÜNGÖR

Philip Morris International (PMI) geleneksel bir sigara üreticisinden endüstride değişime öncülük eden bilim ve teknoloji yenilikçisi bir şirkete dönüşüyor. PMI, 2016’da ilan ettiği ‘dumansız gelecek’ vizyonuyla 1847’de Londra’daki Bond Street’te açtığı ilk dükkandan başlayarak sattığı ürünleri daha iyi alternatiflerle değiştirmeyi vadediyor.

Şirketin 2016’daki CEO’su André Calantzopoulos döneminde başlatılan değişimin öncülüğünü mayısta koltuğu devralan Jacek Olczak yürütüyor. 1993’ten beri grup içinde çeşitli roller üstlenen Olczak 2012’den itibaren CFO ve 2018’ten itibaren COO görevini yürütüyordu. Aynı zamanda global bir şirketin CEO’luğuna yükselen ilk Polonyalı olan Olczak bu yolculuğun bir parçası olmaktan ve böylesine ezber bozan bir dönüşüme liderlik etmekten gurur duyduğunu söylüyor.

DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e röportaj veren Olczak, PMI’ın bin 800'ün üzerinde patenti ve yeni nesil ürünlerin geliştirilmesi sırasında oluşturulan fikri mülkiyet hakları için bekleyen 4 bin başvuruyla, Avrupa Patent Ofisi'nde dosyası olan ilk 50 firma içindeki tek tütün şirketi olduğunu söylüyor.

Önümüzdeki beş, 10 ve 15 yılda çok daha farklı bir şirket olacaklarını söyleyen Olczak “Bilim ve teknolojiden öğrendiklerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak yapabileceğimiz daha çok şey var ve bunu yapmak, nikotinin de ötesine geçmek için planlarımız var,” diyor.

Dumansız bir gelecek vizyonuna ulaşmak için işlerini temelden dönüştürdüklerini belirten Olczak “Piyasaya ilk çıkışımızdan sadece beş yıl sonra, 2021'in ilk çeyreğinde dumansız ürünlerimiz toplam global net gelirlerimizin neredeyse yüzde 30'unu oluşturdu. Amacımız bunu 2025 yılına kadar yüzde 50'ye çıkarmak” diye konuşuyor.

Türkiye'de geliştirildi, globalde uygulanıyor

Dijitalleşmenin liderlikle birlikte bu dönüşümün en önemli ayağı olduğunu söyleyen Olczak, yeni teknolojilerin daha hızlı uygulanması için sektörler arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak bu alandaki girişimlerini şu sözlerle dile getiriyor: “2016’dan bu yana odak noktamızı tüketici, yaşam bilimi, operasyonlar ve ürün olmak üzere dört ana yatırım koridorunda PM Equity Partner (şirketin kurumsal risk sermayesi kolu) altında girişimcilik ekosistemine yönlendirdik. Amacımız, küresel ağımızdan yararlanarak, dünyanın her yerindeki start-up'larla bağlantıda kalmak. 2016’dan bu yana, PM Equity Partner’ın, PMI’nın vizyonunu destekleyen yenilikçi start-up’lara 11 yatırımı oldu.”

PM Equity Partner'ın Türk start-up ekosistemine özel bir odağının olduğunu ve Türkiye'de yarışma ve etkinlikler düzenlendiğini belirten Olczak, “Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri sektörünün dijitalleşmesine öncülük eden iştirakimiz Philip Morris Sabancı'da olduğu gibi, iş modelimiz kapsamında da start-up'larla iş birliği yapıyoruz. Türkiye'deki B2B dijital dönüşüm projesinin PMI'da en iyi uygulama örneği olmasından gurur duyuyoruz. Türkiye’de geliştirilen bu model aynı zamanda diğer ülkelerde de uygulanıyor” diye konuşuyor.

CEO’ya bağlı kapsayıcılık ve çeşitlilik birimi

PMI ürünlerinin dünya çapında 180'den fazla pazarda satışa sunulduğunu hatırlatan Olczak şirketteki büyük dönüşümün 70 bin çalışanın farklılıkları sayesinde gerçekleştiğini söylüyor. Olczak, PMI’da kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda dünya çapında yürüttüğü çalışmaları doğrudan kendisine raporlayan ayrı bir iş birimi olduğunu belirtiyor.

Olczak, PMI’ın sürdürülebilirlik anlayışıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Sürdürülebilirlik dönüşümümüzün merkezinde yer alıyor ve inovasyonu teşvik ederken, devam eden dönüşüm sürecimizden kaynaklanan bazı zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı oluyor ve uzun vadede başarıyı güvence altına almamızı sağlıyor. Sürdürülebilirlik bizim için her şeyden önce sigarayı dumansız alternatiflerle değiştirmek için her adımı atmak demek.”

Türkiye’de yasa dışı ticaretle mücadele için 1 milyon dolar bütçe

PMI CEO’su Jacek Olczak 2030’a kadar doğrudan operasyonlarda karbon nötr hedefine ulaşacaklarını söyledi. En büyük üretim tesislerinden İzmir’deki PHILSA’da üretim atığının geri dönüşüme kazandırılma oranının yüzde 99 olduğu bilgisi veren Olczak “Türk tipi oryantal tütünün dünyadaki en büyük alıcısı olarak İyi Tarım Uygulamaları ve Tarımsal İşgücü Uygulamaları gibi sürdürülebilir tütün tarımı için projeler yürütüyoruz. Tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi, ilgili paydaşlarımızla ele aldığımız öncelikli bir konu. Şu anda Türkiye'de PMI Impact projesi kapsamında, yasa dışı ticaretle mücadelede yenilikçi çözümler bulmak için yaklaşık 1 milyon dolar bütçeli iki proje devam ediyor” diyor.

PM Sabancı’da yönetim ekibinin yarısını kadın liderler oluşturuyor

Türkiye iştiraklerinde genel müdürümüz dahil yönetim ekibinin yarısının kadın liderlerden oluştuğunu söyleyen PMI CEO’su Jacek Olczak “Bu bizim için çok gurur verici olmakla birlikte, odak noktamız sadece temsil açısından kendimiz için belirlediğimiz hedefleri karşılamakla sınırlı değil. Her farklı zihniyetin kararlarımızı verdiğimiz masada söz hakkı olmasından tüm bakış açılarının seslerinin duyulduğundan emin olmalıyız” diyor.