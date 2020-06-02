Philip Morris Sabancı 120 bin esnafı dijitalleştirdi

02 Haziran 2020

DÜNYA/İSTANBUL

Koronavirüs tüm sektörlerde dijitalleşmeyi zorunlu kıldı ancak daha önce dijitalleşen şirketler bu süreçte bir adım daha öne çıktı. Bu şirketlerden biri de Philip Morris Sabancı. Şirketin Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren bünyelerinde bulunan 2 bin çalışan ve 150 bine yakın bayi ağı ve tedarikçileri ile koronavirüs sürecine çok hızlı şekilde adapte olduklarını belirterek, “Şubat ayının ortalarından itibaren, öncelikle uçuş gerektiren seyahatleri askıya aldık. Uzaktan çalışabilecek personelimizin tümü, mart ayı ortası itibariyle evlerinden çalışmaya başladı. Tüm ofis ve fabrikalarda salgına karşı en üst seviyede önlemler aldık” dedi.

Önlemlerin ardından ise destek programlarını devreye aldıklarını anlatan Diren, hiçbir çalışanlarını işten çıkarmama, maaş ödemelerini erkene çekme, öğlen yemeği ve kişisel koruyucu ekipman yardımı gibi planları devreye soktuklarını söyledi. Şirket ayrıca psikolojik danışmanlık ve hukuki bilgilendirme yapan özel bir platformu da bu dönemde uygulamaya koydu.

Altyapıyı dijitalleştirdi

Peki Philip Morris Sabancı bu dönemde faaliyetlerine nasıl devam etti? Filiz Yavuz Diren, yıllar önce başlayan bir dijital dönüşüm hikayeleri olduğuna dikkat çekti. Diren, “İş süreçlerimizin tamamını içine alacak şekilde dijitalleşmede önemli yol kat ettik. Bakkallar ve bayilerimiz ile aramızda köprü vazifesi gören bir dijital alt yapı oluşturup uygulamaya soktuk. Salgında dijital dönüşümümüzün büyük faydasını gördük. Esnaf, siparişini dijitalden vererek saha temsilcilerimiz ile asgari temas halinde bulundu. Online ödeme seçeneklerimiz sayesinde para ile daha az temas edildi. Bayiler ve saha ekiplerimiz görüntülü konuşmalar yaparak iletişime kesintisiz devam etti. 2 günlük test sonunda tüm ofis çalışanlarımız ve hatta saha çalışanlarımızın yarısı işlerini uzaktan ve dijital platformlardan yönetmeye geçti. Hem altyapımız, hem de çalışanlarımızın dijital ortamda çalışabilme seviyesi bunu mümkün kıldı” diye konuştu.

18 bin esnafı sertifikalandırdı

Diren’in verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde 45 bin esnaf her gün bu dijital platformu kullanıyor. Yaklaşık 120 bin esnaf ise ayda en az bir kez yine bu dijital platformdan etkin olarak faydalanıyor.

Şirket, bunu daha fazla tabana yaymak için geçen yıl dijital okur yazarlık destek programı düzenledi ve bugüne kadar 18 bin esnaf TOBB Üniversitesi sertifikalarını aldı. Diren, “Dijital platformumuz devreye girdikten sonra bayilerimizin interneti kullanma oranı da arttı. Örneğin Türkiye’de internet kullanıcıları nüfusun yüzde 75’ini kapsarken, bayilerimizin yüzde 84’ü e-devlet sistemini kullanır hale geldi. Yine esnafımızın e-bankacılığı kullanımı yüzde 74 oldu. Kazandığı öğrenimler sayesinde esnafımız, birçok işini akıllı telefonlar veya tabletler ile bulunduğu yerden yapabiliyor” dedi.

“Evden çalışmaya geçen ilk şirketiz, dönüşümüz yavaş olacak”



Normalleşme ile birlikte tüm sektörlerde işe dönüş de başlıyor. Filiz Yavuz Diren, “Biz koronavirüs döneminde uzaktan çalışma modeline geçen ilk firma olduk, dönüşümüz de yavaş olacak” dedi. Önlemler konusunda ise Diren şu bilgileri verdi: “Ateş ölçme, servislerde oturma düzeninin değiştirilmesi, yemekhanelerin yeniden sosyal mesafeye göre ayarlanması gibi rutin uygulamalar bizde de yapıldı. Bunun dışında bazı farklı önlemler de alıyoruz, örneğin fabrikamızda yine sosyal mesafeyi korumak için kişilerin görme mesafesinden iletişim kurabileceği yeni bir kulaklık sistemini deniyoruz. Evden çalışabilen arkadaşlarımız da bir süre daha çalışmalarına aynen devam edecek. Dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlar sayesinde alt yapımız buna müsait. Ofislere dönmek için hiçbir acelemiz yok. Ofis çalışanlarımızın ihtiyaçlarını da anlayarak yine en doğrusunu yapacağız. Çalışma düzenimizi yeniden değerlendirecek ve ofise dönmekle ilgili fazlardan oluşan takvimi belirleyeceğiz.”