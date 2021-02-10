Philip Morris / Sabancı'ya üst üste 6'ncı kez "En İyi İşveren" sertifikası

Top Employers Instutite tarafından verilen "En İyi İşveren (Top Employer)" sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Sonuçlara göre Philip Morris / Sabancı, bu yıl da "En İyi İşveren (Top Employer)" sertifikasına layık görüldü.

Philip Morris / Sabancı'dan yapılan açıklamaya göre, "Top Employers Instutite" tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma, dünya çapında önde gelen işverenleri değerlendiriyor. Bu kapsamda şirketlerin "ücretlendirme ve yan haklar", "kariyer gelişimi", "çalışma koşulları", "eğitim ve geliştirme" dâhil olmak üzere birçok uygulaması mercek altına alınıyor.

Böylece "mükemmel çalışma koşulları sunan", "organizasyonunun tüm seviyelerindeki yetenekleri besleyen ve geliştiren", "istihdam uygulamalarını sürekli olarak iyileştirme"ye çalışan şirketler, en iyi olarak tescilleniyor. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde toplam 44 şirketiyla ‘Top Employer’ ödülü alan Philip Morris International, aynı zamanda Global Top Employer ödülünü alan 13 uluslararası şirket arasında yer aldı.

"Başarımızı çalışanlarımızla birlikte devam ettirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philip Morris / Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, en iyi iş veren alanında yakaladıkları başarıyı devam ettirmenin ve bu alandaki standartlarını yükseltmenin öcelikleri arasıda yer aldığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan pandeminin şirketler ve çalışanlar için de zorlayıcı bir süreç olduğunu belirten Vladimirova, "Philip Morris / Sabancı olarak bu zor dönemde çalışanlarımızın beklentilerine göre şekilllendirdiğimiz çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir çalışma atmosferi oluşturabilmek için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Periyodik olarak yaptığımız anketlerle de bu faaliyetlerimizi ölçümleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Pandemiye rağmen çalışanlarımızla birlikte 6'ncı kez üst üste bu ödülü alarak başarımızı devam ettirdik. Hedefimiz, mutluluk ile çalıştığımız ve her koşulda kendimizi geliştirdiğimiz bir çalışma ortamı yaratmak.” dedi.