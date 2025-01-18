Philip Morris Türkiye 10. kez 'En İyi İşveren' seçildi

Otuz yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok açıdan inceleyen 'Top Employers Institute'ün gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda Philip Morris Türkiye, üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Çalışanların yeteneklerini geliştirmeye devam...

Konuya yönelik açıklamada bulunan Şirket'in Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, "Başarımızın ardında, insan odaklı, istikrarlı, sürdürülebilir politikalarımız ve daimi yenilikçi yaklaşımlarımız yer alıyor... Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için gerekli tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik ajandası doğrultusunda eşit fırsat yaratma konusunda birçok projeye imza atan Şirket, 2022'te de Wellbeing Denge Programı ile, Stevie Awards for Great Employers kapsamında 'Health & Wellbeing' kategorisinde Bronz Stevie ödülüne layık görülmüştü.