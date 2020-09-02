Philips Orta Doğu ve Türkiye’ye yeni CEO

02 Eylül 2020

Philips, yaptığı açıklama ile Sağlık Sistemleri, Orta Doğu ve Türkiye Satış Lideri ve Pazarlama Bölümü Başkanı Vincenzo Ventricelli’nin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Philips Orta Doğu ve Türkiye CEO’su olarak atandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Ventricelli, görevini Dubai’den yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su Vincenzo Ventricelli, “20 yılı aşkın süredir Philips'te görev alarak, şirketin gelişimine ve değişimine tanık olduğum için çok mutluyum. Philips'in dünyayı inovasyon yoluyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirme vizyonu kapsamında, yeni rolümü üstlenmek için büyük heyecan duyuyorum. Şirket olarak ana hedefimiz, 2030 yılına kadar yılda 3 milyar insanın hayatını iyileştirmek. Bu doğrultuda kendimi bu hedefimize ulaşmak için bölgemizde müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak, anlamlı ve yenilikçi çözümler üretmeye adadım. Amacım Philips olarak yerel sağlık sistemlerine değer sağlamak, aynı zamanda şirketimizin stratejik hedeflerini ve bölgedeki büyümesini devam ettirmek için projeler gerçekleştirmek." dedi.