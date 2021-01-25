Philips’in satışları 4. çeyrekte yüzde 7 arttı

Hollandalı elektronik şirketi Philips’in açıkladığı dördüncü çeyrek verilerine göre, şirketin satışları 2020 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 artışla, 6 milyar euroya ulaştı.

Philips’in net gelirleri dördüncü çeyrekte, 2019 yılının son çeyreğindeki 556 milyon eurodan, 607 milyon euroya yükseldi. Şirketin karşılaştırılabilir sipariş alımı ise yıllık bazda yüzde 7 arttı.

Satış gelirlerini 2020 yılında, 2019 yılındaki 17,49 milyar eurodan, yüzde 3 artışla 19,54 milyar euroya yükselten Philips, 1,2 milyar euro net gelir elde etti. Şirketin hisse başına kazancı ise dördüncü çeyrekte 0,66 euro, 2020 yılında ise 1,31 euro oldu.

Philips CEO’su Frans van Houten, COVID-19 sebepli belirsizliklerin devam ettiğine işaret etti ve “2021 yılı için, teşhis ve tedavi ile kişisel sağlık alanlarındaki sağlam büyümenin yönlendirdiği, düşük Connected Care satışları ve 60-80 baz puanlık düzeltilmiş EBITA marj artışı ile dengelenen düşük bir tek haneli büyüme bekliyoruz” dedi.