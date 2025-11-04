Philips'ten üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, 2025 yılına yönelik hedeflerini korurken üçüncü çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde finansal sonuçlar elde etti.

Şirketin çeyrek dönem satışları 4,3 milyar euro olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 4,31 milyar euroya yakın seyretti. Karşılaştırılabilir satışlarda yüzde 3,3 artış, sipariş alımlarında ise yüzde 8’lik yükseliş kaydedildi.

Philips’in düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı (EBITA) 531 milyon euro ile 484 milyon euroluk tahminin üzerine çıktı. EBITA marjı yüzde 12,3 olarak gerçekleşirken, bu oran piyasa beklentisi olan yüzde 11,2’yi geride bıraktı.

Net kâr 127 milyon euroluk beklentiyi aştı

Şirketin net kârı 187 milyon euroya ulaşarak 127 milyon euroluk beklentiyi aştı. Hissedarlarına atfedilen net kâr ise 184 milyon euro olarak açıklandı.

Philips, güçlü maliyet kontrolü ve verimlilik stratejileri sayesinde çeyrek dönemde 222 milyon euro tasarruf sağladı. Üç yıllık 2,5 milyar euroluk verimlilik programı kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 800 milyon euro ek tasarruf hedefleniyor.

Şirket, 2025 için yüzde 1-3 aralığında satış büyümesi ve 200-400 milyon euro serbest nakit akışı beklentisini yineledi. Ayrıca düzeltilmiş EBITA marjının yüzde 11,3-11,8 aralığının üst bandında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.