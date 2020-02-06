Philsa’ya EBSO’dan iki ödül

06 Şubat 2020

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından geleneksel hale getirilen ‘’Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’’ İzmir’de gerçekleştirildi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Bakan Pekcan: ‘’Son 62 yılın en yüksek oranı’’



Törende konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta önemli bir başarı yakalandığını söyledi: ‘’İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Ocak ayında da yüzde 6.1 artış ile ihracatımızı 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek Ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işler yapacağız"



PHİLSA’ya iki ödül



Organizasyonda yaptığı başarılı kurumlara da ödüller verildi. PHİLSA, ‘’Büyük Firma’’ kategorisinde ’üretim’ ve ‘yatırım’ alanlarında üçüncülük ödülü aldı. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, aldıkları ödüle ilişkin şunları ifade etti: “Türkiye, dünyanın önde gelen ihracat merkezlerinden biri. Sürdürülebilir ihracat hacmimizle beraber; yatırım, istihdam, dijital dönüşüm, tütün tarımında inovasyon gibi birçok alanda ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya, geleceğinin bir parçası olmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.”