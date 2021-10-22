Picus Security 24 milyon dolar yatırım aldı

Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlamak amacıyla 2013 yılında Ankara’da kurulan ve şu anda dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren Picus Security, 24 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu tamamladığını açıkladı. Turkven öncülüğünde, mevcut yatırımcı Earlybird Venture Capital ve siber güvenlik uzmanı Nathan Dornbrook’un da katılımıyla Picus’un toplam finansmanını 33 milyon dolar düzeyine getiren yatırım turundan elde edilen kaynak, şirketin küresel büyümesini hızlandırmak için kullanılacak.

Picus’un Siber Güvenlik Doğrulama Platformu (Security Control Validation Platform), işletmelerin güvenlik denetimlerinin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlamak için fidye yazılımı ve APT grupları dahil olmak üzere gerçek dünyadaki siber tehditleri simüle ediyor. Platform, 11.000’den fazla siber saldırı tekniği ve 70.000’in üzerinde iyileştirme önerisi içeriyor ve en son saldırı teknikleri ve davranışlarını yansıtacak şekilde her gün güncelleniyor.

Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO'su H. Alper Memiş, “Şirketler, çok uzun bir süre mevcut güvenlik durumları hakkında yalnızca varsayımlarda bulunmak zorunda kaldılar. Platformumuz, güvenlik denetimlerinin etkinliğinin ölçülmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olarak güvenlik ekiplerinin varsayımlarına yönelik belirsizliklere son veriyor.” dedi.

Memiş sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız bu son yatırım, müşterilerimize hem güvenlik araçlarını test etmelerine hem de bu araçları daha az çabayla optimize etmelerine yardımcı olan Siber Güvenlik Doğrulama Platformunu sunmaya devam etmemizi sağlayacak. Türkiye’de doğup tüm dünyaya yayılan bir Türk girişimi olarak büyümemize büyük katkıda bulunacak.”

Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan ve BAS (Siber Saldırı Simülasyonu) pazarının önde gelen isimlerinden olan Picus’un dünya genelinde yüzlerce müşterisi bulunuyor. Kanal ve yönetilen servis sağlayıcı ortaklarının desteğiyle 2019 yılından bu yana uluslararası alanda yüzde 400’ün üzerinde bir büyüme elde etti.

Picus’un Siber Saldırı Simülasyonu alanının öncüsü olduğunun altını çizen Turkven CEO’su Seymur Tari, “Sürekli güvenlik denetimi doğrulamasını bir sonraki düzeye taşıyan Picus’u desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Kurumlar açısından siber güvenlik ihlalleri ile ilgili iş ve itibar risklerinin yönetimi büyük önem taşıyor. Şirketler, Picus’un güvenlik denetimi platformuyla durumlarını daha net bir şekilde değerlendirmek, yatırımların değerini daha iyi anlamak ve daha bilinçli harcama kararları almak için gerçek zamanlı bilgiler elde edebiliyor.” dedi.

Güvenlik ekiplerinin günlük operasyonlarla başa çıkmak ve daha geniş bir saldırı yüzeyini korumak için büyük mücadele verdiği bu dönemde dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner, bu yılın başında BAS’ı en önemli güvenlik ve risk trendlerinden* biri olarak tanımladı.

Picus Security, ayrıca siber güvenlik konusunda reaktif bir yaklaşımdan daha proaktif bir yaklaşıma geçen ekipler ve yöneticiler için Purple Academy'yi hayata geçirdi. Şu ana kadar 160 ülkede 4.500’den fazla kişinin faydalandığı Purple Academy, en son siber saldırı yöntemleri ve savunma stratejileri konularında kendini geliştirmek veya bilgilerini tazeleyip sertifikalandırılmak isteyenlere ücretsiz çevrimiçi eğitim olanağı sağlıyor.