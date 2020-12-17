Pidem sermayesini 50 milyon TL artırdı

Pidem, Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ ve CEO’su Emin Güvenç yönetiminde, 50’den fazla ilde 200’e yakın restoranıyla, pide markası olarak önemli bir noktaya geldi. Şirketin bu ortaklık ile amacı gelecek beş yılda Türkiye’de hızlı büyümeyi devam ettirirken, yurtdışı pazarlarda da büyümesini hızlandırmak üzere sektör bilgisi yüksek, finansal gücü yüksek, stratejik bir ortaklık yapmak olduğu açıklandı.

Türkiye’de hızlı büyüyen şirketlere yatırım yapan Mediterra Capital Partners’in iştiraki Global Restaurant Investments Sarl aracılığı ile, Pidem’in bir sonraki büyüme hikayesine ve değer yaratımına iştirak etme amacıyla Pidem’e ortak oldu. Mediterra grubunun Türkiye ve yurtdışı pazarlarda zincir restoran sektöründe Tavuk Dünyası/Gagawa ve Terra Pizza olmak üzere iki yatırımda ortaklığı devam ediyor.

Stratejik ortaklığın amacı zincir restoran sektörünün en iyi yönetiminin tüm iştiraklerinde hayata geçmesini sağlamak, yeni restoran geliştirmekten, pazarlamaya, tedarik zinciri yönetiminden insan kaynaklarına kadar sektörün liderliğini yapmak olarak belirlendiği ifade edildi.