Pie City sonrası yeni adım: ATP Zenia, Servios ile el sıkıştı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı olan Malta merkezli Zenia Limited (ATP Zenia), Güney Afrika merkezli restoran teknolojileri firması Serviostech PTY. LTD (Servios) ile Mauritius merkezli yeni bir ortak şirket kurulması amacıyla ön protokol imzaladı.

Ortaklık kapsamında geliştirilecek çözümlerle, başta Güney Afrika olmak üzere Afrika kıtasındaki birçok ülkede faaliyet gösteren restoran zincirlerine yönelik dijital dönüşüm desteklenecek.

Yapılan açıklamaya göre, ATP Zenia’nın kurumsal restoran yönetim sistemleri ile Servios’un yapay zekâ ve nesnelerin interneti (IoT) temelli teknolojilerinin entegre edilmesi planlanıyor.

Ortak girişimin odaklandığı ülkeler arasında Güney Afrika'nın yanı sıra Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Tanzanya, Angola, Zambiya, Malavi ve Ruanda gibi bölge ülkeleri yer alıyor.

ATP’nin Afrika’daki ilk adımı, geçtiğimiz yıl Güney Afrika’nın önde gelen restoran zincirlerinden Pie City ile atılmıştı. Şirketin çözümleri, Pie City’nin Güney Afrika, Botsvana ve Zambiya’daki 74 şubesinde devreye alınarak verimlilik, maliyet avantajı ve müşteri memnuniyetinde kayda değer iyileştirmeler sağladı.

Yeni ortak girişim hakkında değerlendirmede bulunan ATP CEO’su Ümit Cinali, "Güney Afrika ve çevresindeki ülkeler, sahip olduğumuz teknolojiler için büyük bir potansiyel barındırıyor. Servios ile oluşturduğumuz iş birliği kapsamında Pie City’de elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bize yol gösterdi. Bu süreçte Servios’un çözümlerini hibrit bulut POS platformumuzla entegre ettik ve büyük ölçekli zincirlere hizmet vermeye başladık" dedi.

Kurulacak yeni teknoloji şirketinin ATP’nin küresel pazarlara açılma stratejisinde önemli bir adım olduğunun altını çizen Cinali, Afrika pazarlarının genç ve dijital beklentileri yüksek nüfus yapısına işaret etti. Cinali, "Servios ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, bölgede sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek. ATP Zenia çözümlerini dünyanın farklı bölgelerine taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.