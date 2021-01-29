Pimtaş, katma değerli ihracatını yerli üretimle artıracak

Boru, ek parça, küresel vana, kelebek vana, çekvalf, rakor, havuz ve tesisat ekipmanlarının, kendine özgü tasarımını ve imalatını yapan Pimtaş Plastik, dört tesiste üretim faaliyetlerine devam ediyor. Ar-Ge çalışmaları kapsamında yeni ürünler geliştirerek, kullanım kolaylığıyla uzaktan erişim sağlayabilen birçok sektöre hizmet veren Pimtaş, yerli kaynaklarla geliştirdiği ürünlerle katma değerli ihracatını artırmayı planlıyor.

Şirket olarak belirdikleri hedeflere ulaşmak için yerli üretimi artırmak istediklerini söyleyen Pimtaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, "Bu kapsamda yerli üretimle daha fazla katma değerli ürünler üretip ihracat ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Türkiye pazarına özel yeni ürünler geliştirdik. Bu yeni ürün yelpazesi iç pazardaki konumumuzu daha da ileri taşımamızı sağladı. Ekonomimizin büyüme eğilimindeki üretkenlik artışı etkili oldu. Bu büyüme modelini ihracata yönelik teşvikler ile destekliyoruz. İhracatımızı artıracak inovatif ürünler geliştirmeyi ve büyümeye devam etmeyi; ülkemiz, sektörümüz, iş ortaklarımız ve toplumumuz için sürekli katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Lojistik ağımızdaki gücümüze güç katarak liderliğimizi ve kalitemizi her alanda korumaya devam edeceğiz." dedi.

"Sektöre değer katmaya devam edeceğiz"

Bugüne kadar plastik sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Pimtaş Plastik olarak son yıllarda yurt içind ve dışında büyümeye odaklandıklarını söyleyen Şimil Tahmaz, "Her yıl bir öncekinden daha emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda pazarda mevcut konumumuzu koruyarak yeni pazarlara açılmak, yerli üretim ve tüketimi desteklemek, üretim faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapmak, Ar Ge faaliyetlerimizi artırmak ve kontrollü üretim yapma stratejilerimizle önümüzdeki yıllarda da emin adımlarla ilerleyeceğiz. Amacımız şirketimizi her gün bir önceki günden ileriye taşımak. Yıllar öncesine dayanan üretimle bu sorumlulukla yürüttüğümüz inovatif ürün çalışmaları ve sektöre ilkleri kazandıran ürünlerimizle yolumuza devam ediyoruz ve değer katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.