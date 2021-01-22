Pimtaş Plastik, yoluna yeni yatırımlarla devam edecek

Sektörlerinin yarattığı istihdam, ihracat geliri ve katma değer açısından ekonomi için önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, "Üretimde kullandığımız modern teknoloji ile makine parkı, faaliyet alanı, katma değeri, karlılığı, ihracatımızı ve ürün yelpazemizi genişletti. Tasarıma dayalı katma değerli üretim iç pazarı ve ihracatımızı çok daha yüksek seviyelere çıkardı. Pimtaş Plastik olarak yükselen teknolojiye ayak uydurmak, daha rekabetçi kaliteli ve çevreci ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarımızı üniversiteler ile birlikte yürütüyoruz. Pimarge yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya devam ediyor." dedi.

"Her alan için ürün geliştiriyoruz"

Değişen teknolojiye ayak uydurarak yenilikçi, katma değerli üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tahmaz, "81 ilde 106 ülkeye 44 yılı aşkın tecrübemizle tedarikçilerimize hizmet veriyoruz. Pimtaş Plastiği başarıya ulaştıran potansiyelin temel etkenleri, dünya standartlarını rahatlıkla sağlayabilen üretim teknolojilerimiz, ürünlerimizin kalitesi ve tedarikçilerimizden gelen memnuniyet. Bizi özel kılanda bu. Tedarikçilerimizin taleplerini çok iyi değerlendirip, ürün geliştirmemiz. Gerçekleştirdiğimiz yenilikler hizmetimizi daha geniş bir tedarikçi tabanına ulaştırmamızı sağlıyor. Kaplin ürünümüzü piyasaya sürdük. Üretime yeni girmiş olmasına rağmen pimtaş marka algısının verdiği güven ve tecrübe ile sektörde dorukta. Tedarikçilerimizin bize duyduğu bu güven bizleri çok mutlu etmekte. Geçmişte yaptığımız anlaşmalarla birlikte, bugüne geldiğimizde tedarikçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürünlerle müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Her bireyin ülke için verdiği savaş farklıdır" diyen Tahmaz, "Biz sanayicilere düşen görevde yerli ve milli üretim gücümüzü arttırmak için daha çok çalışmak, yatırım yapmak ve taşın altına elimizi koymak." ifadesini kullandı.

"Temel amacımız, içme suyunu korumak"

Pimtaş Plastik olarak sürdürülebilir su tedariği ve kullanımına yönelik içme suyunu korunmayı hedeflediklerini kaydeden Tahmaz, "Yaşamımızın vazgeçilmezi olan su, sadece insanların değil doğanın ve tüm canlıların yaşam kaynağı. Pimtaş plastik, sızıntı yapmayan boruları, dağıtım ağları, borulara monte edilecek tüm ek parçaların üretimini kaliteli bir şekilde gerçekleştirerek hayata su taşıyor, toprağa nefes katıyor. Biliyoruz ki, dünyadaki en değerli emtia su. En önemlisi de suyu değer kaybetmeden sağlıklı, güvenli, kaliteli bir şekilde kullanıcıya ulaştırmak. Biz de dünyadaki en değerli emtiayı korumak için üretim yaptığımızın bilincinde olarak üretiyor ve değer katmaya devam ediyoruz." diye konuştu.