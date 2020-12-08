Pimtaş, yeni fabrika ile kapasite ve istihdam artışına gidiyor

Tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmaya rağmen Pimtaş Plastik, gerçekleştirdiği yatırımlarla yurt ekonomisine sunduğu katkıyı artırmaya devam ediyor.

Yeni fabrika yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyleyen Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, hali hazırda 4 tesislerinin bulunduğunu açıkladı. Tüm tesislerin Gebze’de yer aldığını belirten Tahmaz, "Üç tesisimiz Gebze Plastikçiler'de yer alırken, yatırımını yaptığımız 4’üncü fabrika ise Gebze Pelitli Köyü'nde yer alıyor. Yeni tesisimizde 2021'in ikinci yarısında aktif olarak hizmet verilecek. Fabrikamız 25 bin metrekare alanda kuruldu. Yeni fabrikamız ile birlikte yüzde 35 kapasite artırımı, yüzde 40 büyüme ve yüzde 15 istihdam artışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Ürün yelpazesini geliştirmeyi hedefliyor

Endüstri yapı tarım ve plastik sektöründe hizmet veren Pimtaş Pilastik, 2018’de Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler araştırmasında bin 500'den fazla Ar-Ge merkezi ve tasarımı içinde 2 milyar 28 milyon TL Ar-Ge harcamasıyla 294’üncü sırada yer aldı. Şirket, yılda 25 Ar-Ge projesi gerçekleştiriyor.

Ar-Ge kapsamında mevcut ürünlerinde iyileştirme yapıldığını anlatan Tahmaz, bu çerçevede yeni nesil kaplin ürünlerini pazara sunduklarını bildirdi. Hali hazırda boru, ek parça, küresel vana, kelebek vana, çekvalf, rakor, havuz ve tesisat ekipmanlarının kendine özgü tasarımını ve imalatını yaptıklarını kaydeden Tahmaz, Gebze Pelitli'de hizmete alacakları yeni fabrikada mevcut ürünleri üretmenin yanı sıra ürün yelpazelerini de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa pazarında daha fazla rol oynamak istiyor

Avrupa başta olmak üzere 106 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Şamil Tahmaz, iç pazarda ise 81 ilde satış yaptıklarını söyledi. İhracat ağına yeni pazarlar eklemenin gündemlerinde olduğunu belirten Tahmaz, özellikle Avrupa pazarında daha fazla rol oynamak istediklerine dikkat çekti.

Pandemi döneminde ticari faaliyetlerinin aksamaması için yeni yöntemler geliştirdilerini anlatan Şamil Tahmaz, "Temassız ticaret lokasyonlarımız ile dış ticaret çalışmalarımızda, lojistik ekiplerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek, uygun çalışma modeli sağlıyoruz. Bu kapsamda video konferans oturumları gerçekleştiriyoruz. Temassız ticaret konusundaki paylaşımlarımızla çalışmalarımız, yeni normal düzene ayak uydurarak devam ediyor." diye konuştu.