Pınar Et satışları yüzde 32,8 arttı

Özel girişim entegre et tesisi Pınar Et, 2021 yılına ilişkin faaliyet finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2021’de satışlarını yüzde 32,8 artıran Pınar Et, 1,1 milyar liralık ciro elde etti.

2021 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, 2021’de de Avrupa Birliği (AB) standartlarında ve sertifikalarla tescillenmiş hijyenik koşullarda üretim yapmaya devam ettiklerini ve 8 kategoride yaklaşık 350 ürün ürettiklerini bildirdi.

4,1 milyar TL’lik toplam işlenmiş et pazarında yüzde 17,5 ciro payına ulaştıklarını belirten Tuncer, “Bununla beraber geçen sene 74 milyon TL tutarında yatırıma imza attık. Pazara 54 yeni ürün sunarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz ürün yelpazesini genişlettik. Böylelikle 2021 yılında 1,1 milyar TL ciro elde ederek bir önceki yıla oranla satışlarımızı yüzde 32,8 oranında arttırmış olduk.” dedi.

30 Ülkeye İhracat

Toplam 30’a yakın ülkeye ürün sunduklarını söyleyen Tunç Tuncer, 2021 yılında Avustralya, Kazakistan, Gürcistan ve Kanada pazarlarında penetrasyonlarını artırarak 4,3 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiklerini bildirdi.

Geliştirdikleri 54 yeni ürünün 16’sını, 20’den fazla ülkeye ulaşan ihracat kanalına yönlendirdiklerini anlatan Tuncer, ihracat pazarlarının başında BAE, Kuveyt, Katar, Bahreyn, ABD, Almanya, Irak, Azerbaycan ve KKTC’nin yer aldığını aktardı.

Plastik kullanımını 58 bin kilogram azalttı

Sürdürülebilirlik yaklaşımları kapsamında enerji ve iklim değişikliği, su kullanımı ve atık su, kullanılan malzeme ve atık, sağlık ve güvenlik, toplumsal katkı odaklı çalışmalarla ekosistemin devamlılığına katkı sunduklarını söyleyen Tuncer, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda önceliğimiz olan konulardan olan atık yönetimi ve ambalaj israfını önleyecek çalışmalara öncelik verdik. Optimizasyon çalışmaları yaparak yaklaşık 58 bin kilogram daha az plastik, 31 bin kilogram daha az kâğıt kullandık. Bu sayede 1 milyon TL’ye yakın tasarruf ve 253 ton daha az CO2 emisyon salımı sağladık. Su ayak izimizi 2022 yılı sonuna kadar yüzde 5, 2023’ün sonuna kadar yüzde 10 ve 2030’a kadar ise yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.