Pınar Et’ten yenilenebilir enerji yatırımı

Pınar Et, yenilenebilir enerjiye 30 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. Firma böylece 1,77 MWp kurulu güce sahip çatı GES kurarak elektrik enerjisinin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynağından elde etmeyi planlıyor. Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulduklarını söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Kurulduğu günden bu yana sorumlu üretici kimliğinden ödün vermeden çalışan Pınar Et, sera gazı emisyonu yoğunluğunun azaltılması için 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Pınar Et, üretim tesislerinin çatısına 30 milyon TL’lik yatırımla 1,77 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi panelleri yerleştiriyor. Böylelikle kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynağından elde edeceğiz” dedi.

2022 yılı sürdürülebilirlik hedefleri ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalar içinde GES yatırımının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tunç Tuncer, “Tüm dünyada yaşanan salgın ve beraberindeki sorunların ülkemize etkileri, sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasını sağlarken riskleri de gözler önüne serdi. Daha iyi bir gelecek için dünyamızı hepimizin korumaya ihtiyacı olduğunu görüyor ve hissediyoruz. Sürdürülebilirlik, tüm nesiller için iyi bir geleceğin 10 şartı arasında yer alıyor. Bu yolda atılan her doğru adım, daha iyi bir geleceğin oluşmasını sağlıyor. Pınar Et olarak bu adımlardan birinin sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşten faydalanmak olduğu inancıyla tesislerimize GES kurulumu gerçekleştirmeye başladık. Sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olan yenilenebilir enerjiden biz de faydalanmaya başlayarak karbon nötr kuruluş olma yolunda bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.

Enerjide tasarruf

Pınar Et, 2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu yüzde 30 ve su ayak izini de yüzde 15 azaltmayı hedefliyor. Enerji kullanımını 2022 yılı sonuna kadar yüzde 5 azaltmayı hedefleyen Pınar Et, su ve enerji konularında hedefleri olan tedarikçi sayısını da yine yılsonunda yüzde 30 artırmış olmayı planlıyor.