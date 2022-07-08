Pınar Kurutulmuş Domatesli Labne’ye Uluslararası ödül

Pınar, Pınar Süt Ar-Ge Merkezi tarafından ihracata yönelik özel formülasyonla geliştirilen Pınar Kurutulmuş Domatesli Labne ürünü ile International Taste Institute tarafından ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’den gerçekleştirilen perakende markalı süt ürünleri ihracatının yüzde 18,9’unun Pınar Süt tarafından yapıldığını söyleyen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Pınar Süt olarak Avrupa Birliği standartlarında gerçekleştirdiğimiz üretim ile ihracat yaptığımız ülke sayısını 32’ye çıkararak yurtiçindeki başarımızı ihracat kanalında da artırarak sürdürüyoruz. Yenilikçi süt ve süt ürünlerimizi Birleşik Krallık, Fransa, Romanya ve Somali gibi yeni pazarlar ile tanıştırmaya devam ediyoruz. Yurt dışı satışlarımızda ilk sırayı yüzde 35’lik pay ile Körfez ülkeleri alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Irak, KKTC ve Azerbaycan, global pazarlardaki ticaretimizde ilk sıralarda yer alırken, Bahreyn, Katar ve ABD de ihracat yaptığımız önemli ülkeler arasında bulunuyor.” dedi.

“Emeklerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor”

Gürkan Hekimoğlu, Pınar Labne’ye ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Pınar Süt olarak sağlıklı nesiller yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteriyor, tüketicilerimizi ve müşterilerimizi işimizin odağında tutarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürünler geliştirip Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzü ürün ve hizmetlerimize yansıtarak öncüsü olduğumuz sektörümüzü geliştirmek üzere çalışıyoruz. Özveri ve titizlikle yaptığımız çalışmaların karşılığı olarak yenilikçi ürünümüz Pınar Kurutulmuş Domatesli Labne ile uluslararası bir ödüle layık görülmek, verdiğimiz emeklerin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gösteriyor.”