Pınar Metal, fabrika yatırımına hazırlanıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın Başköy bölgesinde 11 bin metrekarelik alanda 15 milyon liralık yatırımla tesis kurmaya hazırlanan Pınar Metal, tüm üretimi tek noktada toplamış olacak. 2023 yılında üretime başlamayı hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Pınar, bu alanda ayrıca yarı mamul yanında mamul de üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Pres, kesim makineleri ve fırınlar başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları makine parkını gelişen teknolojiler ışığında yapacaklarını anlatan Pınar, inşaata 2022 yılında başlayacaklarını duyurdu. Kuruluşu 1977 yılına dayanan Pınar Metal, bakır, pirinç, bronz ve alüminyum alanında ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleri yürütüyor. 44 yıl önce bronz döküm imalatı yapmak üzere faaliyete başladıklarını hatırlatan Necmettin Pınar, gelinen noktada Avrupa’nın öncü firmaları ile yaptığı iş ortaklıkları ile mühendislik plastikleri ve metal ürünlerinde sanayinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri alıcılarla buluşturduklarını söyledi.

Nilüfer Ticaret Merkezi’nde üç farklı lokasyonda plastik, alüminyum ve tüm metallerin satışının yapıldığı mağazaları bulunduğunu belirten Pınar, ayrıca Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan dökümcüler sitesinde de bin 600 metrekare alanda üretim yaptıklarını kaydetti. Yıllık bin ton yarı mamul malzeme sattıklarını ifade eden Necmettin Pınar, “Ayrıca ithalat da yapıyoruz. Almanya, Hindistan ve Çin en fazla ithalat yaptığımız ülkeler. Satış hacmimizin yüzde 40’ını levha veya boy çubuk halinde çeşitli cinslerde yarı mamul plastik ürün olarak veriyoruz. Bünyemizde binin üzerinde plastik ve metal çeşidi var” dedi. Önemli müşterileri arasında savunma sanayinin de bulunduğuna işaret eden Pınar, bu alanda özel malzeme tedariki sağladıklarını dile getirdi. Pınar, “Periyodik olarak her yıl büyüyoruz. Bu yıl da yüzde 10’dan fazla büyüme bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.