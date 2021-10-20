Pınar Su ve İçecek'ten yeni pazar hedefi

Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu tüketicileriyle buluşturan Pınar Su ve İçecek, 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Anuga Fuarı’nda yerini aldı.

Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Tüketici odaklı, sürdürülebilir yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ederken, günümüzün sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip ediyor ve farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerimizi, şeker tüketiminin azaltılması, vegan beslenmenin artması gibi yeni nesil yaşam alışkanlıklarına göre şekillendiriyoruz” dedi.

30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor

Portföylerinde bulunan ürünleri Anuga Fuarı’nda yabancı yatırımcılara tanıtma fırsatı bulduklarını ileten Kalpaklıoğlu, geliştirdikleri içeceklerin tüketici nezdinde tam not aldığını belirtti. Türkiye’nin toplam su ihracatının yüzde 17,8’ini tek başına gerçekleştirdiklerini belirten Kalpaklıoğu, “Yüzde yüz yerli sermayeli Pınar Su ve İçecek olarak, başta Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; toplam satışlarımızın yüzde 16,7’sini yurt dışı pazarlara yapıyoruz. Türkiye pazarındaki gelişmelerin yanı sıra global trendleri de yakından takip ediyoruz” açıklamalarında bulundu.