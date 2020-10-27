Pınar Süt, ihracat ağına Çin pazarını da ekledi

27 Ekim 2020

Ahmet USMAN/İZMİR

Sektörünün ihracatçı yönü güçlü şirketlerinden Pınar Süt, dünyanın 22 ülkesine ürün satışı gerçekleştiriyor. Şirket son olarak ihracat yelpazesine Çin pazarını da ekledi.

Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan Pınar Süt, yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına giriş yaptı. Böylece İzmir’den Çin’e ilk kez süt ürünleri ihracatı gerçekleştiren Pınar Süt, Türkiye’nin yaklaşık 11 bin kilometre uzağındaki Çin’de tüketicileri Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve süt tozu ile buluşturdu.

"Paydaşları için değer yaratıyor"

Pandeminin tarım-gıda sistemlerinin kıymetini, dünyayı besleyen çiftçilerin önemini herkese hatırlattığını vurgulayan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Pınar Süt olarak Türkiye’ye üretim, üreticiye eğitim desteği modelimizle bu yapıyı uyguluyoruz. 1975 yılından bu yana çiftçilerimizin sütlerini güvenle işliyor, sağlıklı nesiller yetiştirme misyonumuz ile yurdun her noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Eğitimler sayesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çiftçilerimizin bilinçlenmesini sağlarken; üretilen sütün kalitesinin ve verimliliğinin artmasıyla birlikte çiftçilerimizin refahının yükselmesine de katkı sunuyoruz” dedi.

Her üreticiyi birer iş ortağı olarak gördüklerini dile getiren Yiğitbaşı, “Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın ‘çocuklar daha çok ve sağlıklı süt içmeli’ söylemi ile açtığı bu yolda, iş süreçleriyle sürdürebilirliği birleştiren bir marka olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Bu konuda en büyük desteği de paydaşlarımızdan alıyoruz” diye konuştu.

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile üreticilere verilen eğitim ile süt kalitesini ve verimliliğini artırdıklarını anlatan Yiğitbaşı, “UNDP tarafından örnek proje seçilen projemiz ile bugüne kadar 8 bin üreticimize ulaşarak; hayvan sağlığı, beslenme ve hijyende eğitimlerimizi tamamladık” dedi.

“Gıda güvenliği çok önemli”

Dünyanın geçtiği bu zor günlerde, sürecin en büyük öğretilerinden biri sağlık ve hijyen kadar gıda güvenliği olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, “Yılda üretilen 20,8 milyon ton inek sütü ile Türkiye, dünyanın en büyük sekizinci süt üreticisi konumunda bulunuyor. Ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak ve daha da yukarılara taşımak için üreticilerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Eğitimli üreticilerimiz ve kalite kriterlerimiz ile tüketicilerimize güvenilir ürünler sunuyoruz” dedi.

İlk üç çeyrekte ihracatını yüzde 9 artırdı

Ürünlerinin 22 ülkenin raflarında yer aldığını anlatan Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Pandemi süreci olumsuzluklar yaratsa da Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya devam ettik ve ihracat rakamlarımızı geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 9 oranında artırdık. 2020 yılı ilk 9 ayında ihracat ciromuzu 32,7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. Planlamalarımızda Çin de önemli rol oynuyordu. Bu nedenle yaptığımız pazar araştırmaları, analizler ve çalışmalar neticesinde Çin pazarına kalıcı bir giriş stratejisi oluşturduk. Uzun süredir stratejik olarak potansiyel gördüğümüz bu pazardan alacağımız paydan dolayı Türkiye ekonomisi adına da çok mutluyuz” dedi.

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