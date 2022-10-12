PınarOnline’da pazarlama bütçesinin yüzde 80’i dijitale

Tüketicilerle direkt iletişim kurmak amacıyla kurulan PınarOnline, bugün birinci yaşını kutluyor. Konu kapsamında açıklamalarda bulunan PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, bir yıl boyunca esnek ve çevik bir yapı oluşturmaya odaklandıklarını, tüketiciyi tanımak için de teknolojiden faydalandıklarını söyledi.

İleri teknolojiye sahip yazılım, takip ve bilgilendirme sistemleri sayesinde tüketicilere doğru yerde ve doğru zamanda ulaşıp taleplerine yanıt verebildiklerini belirten Eyilik, “Teknolojiyle birlikte tüketiciyi tanımak, büyüme açısından da en büyük etmenlerden biri olarak rol oynuyor. Pazar analizinden ürün geliştirmeye, pazarlama süreçlerinden servis kalitesine kadar hemen her adımda tüketici davranışlarını ve tercihlerini esas aldığınızda sürdürülebilir büyümenin de kapısı açılıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Tüketicinin müşteriden iş ortağına giden yolculuğundaki deneyimlerinin önemine de dikkat çeken Eyilik, “Tüketicilerden elde ettiğimiz verilerin analizini önemsiyoruz, verilerin kullanımı çok önemli ve bu noktada teknolojiyi değerli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Artık pazarlama bütçelerinin ortalama yüzde 58’inin dijitale kaydığını görüyoruz. Çünkü Y ve Z kuşağına çok daha modern bir iletişimle ulaşılabiliyor. PınarOnline olarak pazarlama bütçemizin yüzde 80’ini dijitale kullanıyoruz. İster kurumsal olsun ister bireysel, hizmet alımları dijital kanallara, sosyal medya platformlarına kaydı. Burada tercih, tüketicinin aradığı ürün ihtiyacına göre değişiyor. Dolayısıyla tüketicinin olduğu her yerde olmanız gerekiyor.” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliği odağımıza aldık”

PınarOnline’ın hizmete başladığı bir yıllık süre içinde birçok ilke imza attıklarını söyleyen Eyilik, devamında şunları kaydetti: “PınarOnline’a özel et çeşitlerinin yer aldığı Pınar Kasap ürünlerini tüketicilerimizle buluşturduk, yalnızca Pınar ürünleriyle sınırlı kalmayıp ürün yelpazemizi Pınar Select ürünleriyle genişlettik. Tüketici taleplerine inovatif bir bakış açısıyla yaklaşarak tüketicilerimizin hayatına pratiklik kazandırmak üzere Pınar Box konseptini geliştirdik. Bu süreçte Vegan gibi farklı beslenme alışkanlıkları olan tüketicilere yönelik bitki bazlı ürünlere de PınarOnline’da yer vermeye başladık. İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurye ile teslimat hizmetimizle yetinmedik, tüketicilerimizin mevsimsel hareketliliğini gözlemleyerek yaz aylarında Bodrum, Çeşme ve Göcek’te de hizmet verdik. Yalnızca kendi platformumuzla değil, farklı pazar yerlerinde de yer alarak tüketicilerimiz adına ulaşılabilirliğimizi arttırdık. Çevreci bir markayız, sürdürülebilirlikten asla ödün vermiyoruz ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Günümüzde lojistik faaliyetlerde karbon salınımı konusunun yaşanabilir bir çevre için ne derece önemli olduğu bilinciyle araç filomuza +4, -18 derece arasında ürünlerin soğuk zincirini bozmayan elektrikli araçlar eklemeye başladık. PınarOnline olarak inovasyondan vazgeçmeyeceğiz, teknolojiyi takip edeceğiz, sürdürülebilirlikten ödün vermeyeceğiz ve hizmet kalitemizi daha da artıracağız.”