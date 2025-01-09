Pirelli ve sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'tan işbirliği imzası

Tenis ile spor alanındaki işbirliklerinin kapsamını genişleten Pirelli, ana tablo maçlarıyla Melbourne'de 12 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın uzun süreli resmi lastik partneri olacak.

Pirelli'nin tenis sporuyla bağı, şirketin tenis topları üretmeye başladığı 1930 yılına uzanıyor ve 1970'lere kadar devam ediyor. 1907'den bu yana motor sporlarındaki varlığını sürdüren Pirelli, başta Formula 1 olmak üzere 350'den fazla yarışmanın sponsorluğunda yer alıyor.

Prestij otomobillerin pazarı: Avustralya

Dünyada tenise gösterilen büyük ilgi nedeniyle markanın görünürlüğünü artırma açısından Avustralya Açık'ın Pirelli için çok önemli bir fırsat sunduğunu belirten markanın Üst Yöneticisi Andrea Casaluci, "Bu sponsorluk, özellikle prestij otomobillerin yüksek yoğunluğa sahip olduğu Avustralya pazarında markamızın bilinirliğini artırmaya yardımcı olacak. Turnuvanın düzenlendiği Melbourne, dünyada sadece dört şehirde bulunan amiral mağaza modelimiz Pirelli P Zero World'e de 2019 yılından bu yana ev sahipliği yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tennis Australia Global Ticari Direktörü Cedric Cornelis ise "Pirelli adı, inovasyon ve performansla eş anlamlı olduğu için dünyanın en önemli tenis etkinliklerinden biri Avustralya Açık ile mükemmel uyum sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.