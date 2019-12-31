Pirge üçüncü fabrikasını Almanya’ya kuracak

31 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Pirge Satış ve Pazarlama Müdürü Faruk Pirge, ürün gamlarına her yıl 10 yeni ürün eklediklerini bu sene de portföylerine kullanıcı dostu kesici aletler ekleyeceklerini belirtti. Başlıca ürün gruplarını mutfak bıçakları, et bıçakları, şef bıçakları ve bıçak setleri şeklinde sıralayan Pirge, ayrıca gıda işleme makinelerinde kullanılan yüksek hassasiyetli bıçaklar ve bazı tarım aletlerinin de üretimini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Faruk Pirge, Türkiye’de pazarın profesyonel mutfak alanında yüzde 60 ila 65’ini; ev grubunun ise yüzde 10 ila 15’ini karşıladıklarını belirtti. Almanya’da yeni tesis yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Pirge, “2019 yılında devam eden robot ve makine yatırımlarımız oldu. Ayrıca Almanya’da bir fabrika yatırımımız var, yeni senede çalışmalarına devam edeceğiz. 2020’de de robotik uygulama yatırımlarına devam edeceğiz. Üç prosesi daha robotlarla yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca makineler arası iletişim için bir proje başlatmayı planlıyoruz” dedi. Pirge markası için gerçekleştirdikleri satış ve pazarlama yatırımları ile Türkiye’de bıçak denilince akla gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Faruk Pirge, 2021’de Turquality programına katılmayı da planladıklarını belirtti. 2020 yılında Ar-Ge Merkezi oluşturmayı hedeflediklerinden bahseden Faruk Pirge, 2019 yılında ciroda yüzde 18 büyüme öngördüklerinin bilgisini verdi.

İhracat kilogram değeri 25 dolar ila 110 dolar aralığında

İhracat çalışmalarından da bahseden Faruk Pirge, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta Avrupa olmak üzere, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızda öne çıkan ülkeler; sektörün öncülerinden başta Almanya olmak üzere Fransa, İtalya, Hollanda, Amerika, Malezya, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Ortalama ihracat kilogram değerimiz 25 dolar. Kimi teknik bıçaklarda bu 110 dolara kadar çıkıyor. Bu da sektörümüzün ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergelerindendir.”

Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti. olarak 1879 yılından beri altı kuşaktır Bursa’da iki fabrikada 7 bin metrekarede faaliyet gösterdiklerini anlatan Faruk Pirge, toplamda 135 kişi istihdam ettiklerinin de bilgisini verdi.