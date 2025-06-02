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Pirge’de hedef orta vadede Amerika kıtasında büyümek

Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, şirketin üretim ve kalite süreçlerine iliş­kin değerlendirmelerde bulun­du. Pirge “Malezya’nın firma için yükselen bir pazar olduğunu ve Amerika kıtasında orta vadede büyümeyi hedefledikleri söyledi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, şirketin üretim ve kalite süreçlerine iliş­kin değerlendirmelerde bulun­du. Pirge “Malezya’nın firma için yükselen bir pazar olduğunu ve Amerika kıtasında orta vadede büyümeyi hedefledikleri söyledi.

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Pirge’de hedef orta vadede Amerika kıtasında büyümek
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Nezaket ÇETİN

Günlük bıçak üretme kapa­sitelerinin 20 binin üzerinde olduğunu hatırlatan Pirge, bu üretim hacminde dahi kalite­den taviz vermediklerini belirt­ti. “Üretimin her aşamasında otomasyon destekli yüksek has­sasiyetli makinelerle çalışıyo­ruz” diye konuştu.

Ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerden ve sahadan gelen verileri temel aldıklarını anla­tan Pirge, profesyonel şefler ve ev kullanıcılarıyla düzenli olarak yapılan görüşmelerin Ar-Ge’ye yön verdiğini söyledi. “Tasarım mühendislerimiz ergonomi, den­ge ve kesme performansı merke­zinde çalışmalarını sürdürüyor. Prototipler gerçek kullanıcılarla test ediliyor” açıklamasında bu­lundu. Hedef kitlelerinin zaman­la genişlediğini dile getiren Pirge, “Başlangıçta çiftçilere ve zanaat­kârlara hitap ediyorduk. Bugün ise profesyonel şefler, kasaplar, pastacılar ve mutfakta mükem­meliyet arayan ev kullanıcıları için ürünler sunuyoruz” dedi.

Pirge’nin bugün itibarıy­la 80’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Pirge, Alman­ya, Fransa, Hollanda, Suudi Ara­bistan, BAE ve Mısır’ın en güçlü oldukları pazarlar arasında yer aldığını dile getirdi. Asya Pasifik bölgesine yönelik yatırımlarına da dikkat çeken Pirge, “Malezya, kalite odaklı ürünlere olan tale­biyle bizim için yükselen bir pa­zar. Bu bölgedeki varlığımızı ar­tırmak istiyoruz” dedi.

Amerika kıtasının da orta va­dede büyümeyi hedefledikle­ri bölgeler arasında yer aldığı­nı aktaran Pirge, “Markamızın kalite algısı ve ürün gamı saye­sinde farklı coğrafyalarda hızla kabul görüyoruz ve global alan­da saygın ve daha da tanınan bir marka haline gelmek istiyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir üretim, markamızın temel taşı”

Sürdürülebilirliğin Pirge için yalnızca bir vizyon değil, aynı za­manda somut yatırımlarla des­teklenen bir sorumluluk ve mar­kanın temel taşı olduğunu belir­ten Pirge, “Fabrikamızda yıllık su tüketimini bir evin ortalama yıllık tüketimi kadar sınırlı tutu­yoruz. Atık yönetiminde de sıfı­ra yakın atık çıkaran ileri üretim teknikleri uyguluyoruz” açıkla­masında bulundu.

Kaynak: DÜNYA - BURSA