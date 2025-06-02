Pirge’de hedef orta vadede Amerika kıtasında büyümek
Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, şirketin üretim ve kalite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pirge “Malezya’nın firma için yükselen bir pazar olduğunu ve Amerika kıtasında orta vadede büyümeyi hedefledikleri söyledi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, şirketin üretim ve kalite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pirge “Malezya’nın firma için yükselen bir pazar olduğunu ve Amerika kıtasında orta vadede büyümeyi hedefledikleri söyledi.
Nezaket ÇETİN
Günlük bıçak üretme kapasitelerinin 20 binin üzerinde olduğunu hatırlatan Pirge, bu üretim hacminde dahi kaliteden taviz vermediklerini belirtti. “Üretimin her aşamasında otomasyon destekli yüksek hassasiyetli makinelerle çalışıyoruz” diye konuştu.
Ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerden ve sahadan gelen verileri temel aldıklarını anlatan Pirge, profesyonel şefler ve ev kullanıcılarıyla düzenli olarak yapılan görüşmelerin Ar-Ge’ye yön verdiğini söyledi. “Tasarım mühendislerimiz ergonomi, denge ve kesme performansı merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Prototipler gerçek kullanıcılarla test ediliyor” açıklamasında bulundu. Hedef kitlelerinin zamanla genişlediğini dile getiren Pirge, “Başlangıçta çiftçilere ve zanaatkârlara hitap ediyorduk. Bugün ise profesyonel şefler, kasaplar, pastacılar ve mutfakta mükemmeliyet arayan ev kullanıcıları için ürünler sunuyoruz” dedi.
Pirge’nin bugün itibarıyla 80’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Pirge, Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın en güçlü oldukları pazarlar arasında yer aldığını dile getirdi. Asya Pasifik bölgesine yönelik yatırımlarına da dikkat çeken Pirge, “Malezya, kalite odaklı ürünlere olan talebiyle bizim için yükselen bir pazar. Bu bölgedeki varlığımızı artırmak istiyoruz” dedi.
Amerika kıtasının da orta vadede büyümeyi hedefledikleri bölgeler arasında yer aldığını aktaran Pirge, “Markamızın kalite algısı ve ürün gamı sayesinde farklı coğrafyalarda hızla kabul görüyoruz ve global alanda saygın ve daha da tanınan bir marka haline gelmek istiyoruz” diye konuştu.
“Sürdürülebilir üretim, markamızın temel taşı”
Sürdürülebilirliğin Pirge için yalnızca bir vizyon değil, aynı zamanda somut yatırımlarla desteklenen bir sorumluluk ve markanın temel taşı olduğunu belirten Pirge, “Fabrikamızda yıllık su tüketimini bir evin ortalama yıllık tüketimi kadar sınırlı tutuyoruz. Atık yönetiminde de sıfıra yakın atık çıkaran ileri üretim teknikleri uyguluyoruz” açıklamasında bulundu.