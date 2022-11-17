Piyalepaşa İstanbul Premıum için start verildi

Piyalepaşa İstanbul’un ikinci fazı olan Piyalepaşa İstanbul Premium’un lansmanı Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Polat Holding CEO’su Kaan Yücel’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gerçekleşti.

348 konut, 20 ofis, 63 ticari birim ve COURTYARD By Marriott markası altında 201, Residence INN By Marriott markası altında 128 odalı otele sahip Piyalepaşa İstanbul Premium, lüks karma yaşam merkezi konsepti ile öne çıkıyor. Büyüklükleri 73 m2 -129 m2 arasında değişen daireler 1+1, 2+1 ve istenirse 3+1’e dönüştürülebilecek şekilde tasarlanıyor.

LEED sertifikalı yeşil bir proje

ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasına mahalle bazında sahip olan Piyalepaşa İstanbul, yapım aşamasında çevre tahribatına yol açmadığı gibi, yaşam alanı olarak da en yüksek verimliliği sağlıyor. Başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere atıkların azaltılması ve verimliliğin artırılmasıyla işletme ve bakım maliyetleri düşürülüyor. Etkili yalıtımla hem yüksek faturaların hem de karbondioksit salınımının önüne geçiliyor. Ayrıca açık alanlardaki peyzaj tasarımında da az su tüketen bitki türleri tercih edilerek su tüketimi azaltılan projenin otoparkında elektrikli araçlar için şarj üniteleri de bulunuyor.

2025 sonunda tamamlanacak

Lansmanda konuşan Adnan Polat, “İstanbul Türkiye’nin kıymetli bir cevheri, Beyoğlu ise bu cevherin tam kalbi. Böyle özel bir lokasyonda bu kadar geniş kapsamlı ve ayrıcalıklı bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2025 sonunda tamamlanacak olan, konut, ofis ve sanat odağında üst düzey bir konsept yaratacağımız bu proje ile İstanbul’un çehresini daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Doğaya, insana, sanata yaptığımız önemli bir yatırım.” dedi.

Polat Holding CEO’su Kaan Yücel de “Piyalepaşa İstanbul Premium ile müşterilerimize seçkin bir dünyanın kapılarını aralayacağız. Burayı kısa ve uzun vadede yüksek yatırım değeri sunacak güçlü bir proje olarak planladık. Satışlarımız başladı, inşaatına başladığımız projeyi 2025 yılı sonunda tamamlayarak teslim etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.