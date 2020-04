Piyanonun “Altın kızı” Nil, 23 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor

22 Nisan 2020

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı bu yıl evlerde kutlanıyor. Meydanlarda ve okullarda kutlama yapılamasa da, 100. Yıl heyecanını dolu dolu yaşanıyor. AGT'nin katkılarıyla Piyanonun “Altın kızı” Nil Göksel'in müzik resitalini, AGT Instagram hesabımızda canlı yayın ile müzikseverlerle buluşturuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutlayan AGT'den yapılan açıklamada 223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı her bayram gibi değerli ve özeldir. AGT vizyonu ile 100. yılını, kalbimizde ve fikirlerimizde yer alan ilkeleri ile kutlayacağımız çocuk bayramımız, bu sene bizler için daha özlem dolu geçecektir. 100 yıl önce bugün, Ankara’da meclisimizi açan bir neslin coşkusunu; onların torunları, çocukları olarak balkonlarımızdan çıkan güçlü alkış sesleriyle hissedeceğiz" ifadelerine yer verildi.



Açıklama şöyle devam etti:



"AGT ailesi olarak bizler, çocuklarımızın her daim ilim ve bilimle iç içe olmalarını gönülden destekledik. Sanatı, onlar için daha da güzelleştirmek adına katkılarda bulunduk. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Vizyoner ve misyoner bireyler yetiştirmek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en güzel görevdir.



Sanatı böylesine seven bir liderin dünya çocuklarına bıraktığı bayramımızı, gurur kaynaklarımızdan Piyanist Nil Göksel ile kutlamak bizler için anlamlı ve değerli bir hatıra olacaktır. Henüz 9 yaşında olan Nil, piyanosu ile ülkemizi dünya çapında temsil ederek, pek çok birincilik ödülü kazanmış ve gurur kaynağımız olmuştur. İstanbul, Adana, İzmir gibi büyük şehir yarışmalarında yer alan ve yüzyıllardan günümüze gelen büyük usta eserlerini, bizlere çalarak dinleme olanağı veren piyanonun “Altın kızı” Nil, sanattaki muhteşem yeteneği ile hem Atamıza hem de bizlere büyük gururlar yaşatmaya devam etmektedir.



Dünyanın yaşamakta olduğu zor süreç nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını bu yıl evlerimizde kutlayacağız. Meydanlarda ve okullarda kutlama yapamasak da, 100. Yıl heyecanını dolu dolu yaşamak adına Piyanonun “Altın kızı” Nil’in müzik resitalini, AGT Instagram hesabımızda canlı yayın ile sizlerle buluşturacağız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu, mutlu olsun!

Daha nice 100. Yıllara!"