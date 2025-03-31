Piyasa değeri 3,3 trilyon dolara yaklaşan Apple yarın 49. yılını kutluyor

49 yıl önce 1 Nisan'da California'da kurulan Apple, yapay zeka hamleleri sonrasında bugün, 3,3 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle dünyanın zirvesinde yer alıyor.

Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan şirket, "Apple modelini piyasaya sürdükten sonra 1977 yılının başında "Apple Computer" adıyla anonim şirket haline geldi. Şirketin 1984'te tanıttığı "Macintosh", grafik kullanıcı arayüzü ve fare desteğiyle kişisel bilgisayar sektöründe devrim yarattı.

2007'de iPhone ile çığır açtı

2001'de piyasaya sürdüğü "iPod" ile müzik endüstrisini dönüştürerek dijital içerik tüketiminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Apple'ın 2007'de çıkardığı "iPhone", tüketicilere masaüstü bilgisayar deneyimi sunarak akıllı telefon pazarında çığır açtı. Apple, 2010 yılında "iPad" adını verdiği ilk tabletini tanıttı.

Microsoft ve Nvidia ile amansız mücadele

ılında Tim Cook geçti. Cook'un liderliğinde Apple, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojilere yatırım yaparken, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi yeni ürünlerini piyasaya sürdü. "Uzamsal bilgisayar" olarak 2023'te duyurduğu Apple Vision Pro, şirketin 2014'ten sonraki ilk yeni ana ürün serisi oldu. Vision Pro, geçen yılın şubat ayında piyasaya sürüldü.

Teknoloji devi, son yıllarda yapay zeka yarışında rakiplerinin biraz gerisinde kalırken, dünyanın en değerli şirketi unvanını önce Microsoft'a, ardından çip üreticisi Nvidia'ya kaptırdı.

Hissesi son bir yılda yüzde 28 değerlendi

Şirket, geçen yıl eylül ayında yapay zeka destekli yeni akıllı telefonu iPhone 16'yı tanıtırken, bu yılın şubat ayında ise yapay zeka özellikleri içeren uygun fiyatlı modeli iPhone 16e'yi piyasaya sürdü. ABD'de ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle son dönemde teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar Apple hisselerini de etkiledi. Buna karşın şirketin hisselerinde son bir yılda yüzde 28 artış oldu. Şirketin geçen yıl bu dönemde 2,6 trilyon dolar olan piyasa değeri, 3,3 trilyon dolara yaklaştı.

Çinli şirketlerin akıllı telefon pazarına etkisi

Apple'ın son bilançosuna göre, 28 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemde iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışları yükseldi. Bu dönemde iPhone satışları yıllık bazda yüzde 1 düşerek 69,1 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Pazar araştırma şirketi IDC'nin raporuna göre de 2024'te küresel akıllı telefon satışları yüzde 6,4 artmasına rağmen Apple'ın satışları yüzde 0,9 düştü. Şirketin 2023'te yüzde 20,1 olan pazar payı, 2024'te yüzde 18,7'ye geriledi. Buna rağmen Apple, akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürse de Çinli rakiplerinin pazar paylarını artırdığı dikkati çekti.