Nvidia ne kadar kâr açıkladı? Nvidia'nın finansal sonuçları belli oldu mu? Nvidia'nın dördüncü çeyrek finansal sonuçları ne? Nvidia bilanço sonuçları

Nvidia, 25 Ocak 2026’da sona eren dördüncü çeyrek ile 2026 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin çeyreklik geliri 68,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 20, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 73 artış gösterdi.

Şirketin büyümesinde veri merkezi segmenti öne çıktı. Veri merkezi gelirleri 62,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, çeyreklik bazda yüzde 22, yıllık bazda ise yüzde 75 artış kaydedildi.

Nvidia’nın 2026 mali yılı toplam geliri 215,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu rakam yıllık bazda yüzde 65 artış anlamına geldi. Aynı dönemde GAAP ve GAAP dışı brüt kar marjları sırasıyla yüzde 71,1 ve yüzde 71,3 oldu.

Dördüncü çeyrekte GAAP ve GAAP dışı brüt kar marjları yüzde 75 seviyesinde gerçekleşirken, seyreltilmiş hisse başına GAAP kazanç 1,76 dolar, GAAP dışı kazanç ise 1,62 dolar olarak açıklandı. 2026 mali yılı genelinde seyreltilmiş hisse başına GAAP kazanç 4,90 dolar, GAAP dışı kazanç ise 4,77 dolar oldu.

Nvidia’nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, yapay zeka hesaplama talebinin katlanarak arttığını belirterek ajan tabanlı yapay zekanın önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ifade etti. Huang, kurumsal müşterilerin yapay zeka altyapısına yatırımlarını hızlandırdığını ve bunun sektör genelinde yeni bir büyüme dalgasını tetiklediğini vurguladı.

Şirket ayrıca 2026 mali yılı boyunca hisse geri alımı ve nakit temettü yoluyla hissedarlarına toplam 41,1 milyar dolar geri ödeme yaptığını açıkladı. Dördüncü çeyrek sonu itibarıyla mevcut geri alım yetkisi kapsamında 58,5 milyar dolarlık kullanım hakkının bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Nvidia, hisse başına 0,01 dolar tutarındaki bir sonraki üç aylık nakit temettünün 1 Nisan 2026 tarihinde, 11 Mart 2026 itibarıyla kayıtlı hissedarlara ödeneceğini duyurdu.