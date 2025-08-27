Pizza devinin bilançosu kötü geldi! Domino's Pizza'nın değeri 1 milyar doların altına indi

Zarar eden Domino's Pizza'nın temettü ödemelerini düşürmesi ve yeni mali yılda satışların daha da hızlı gerilediğini açıklamasının ardından şirket hisseleri sert kayıp yaşadı.

Sidney borsasında erken işlemlerde hisseler yüzde 20 değer kaybederek 15,52 Avustralya dolarına geriledi. Bu düşüşle birlikte şirketin piyasa değeri 1,46 milyar Avustralya doları (948 milyon ABD doları) seviyesine indi.

83 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin'in liderliğindeki Domino's, 29 Haziran'da sona eren mali yılda 3,7 milyon Avustralya doları zarar açıkladı. Bir önceki yıl ise şirket 96 milyon dolar kâr etmişti. Şirket ayrıca hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azaltırken, operasyonlarını sadeleştirip maliyetleri düşürdüğünü duyurdu.

Cari mali yılın ilk yedi haftasında, aynı mağaza satışları, son raporlama yılında yüzde 0,2 düştükten sonra yüzde 0,9 azaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından analistlerle görüşen Cowin, "İşin maliyet tarafında büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Bu lafta kalmıyor" dedi.

Menü fiyatları düşecek

Cowin, şirketin menü fiyatlarını daha şeffaf hale getirmek ve franchise sahiplerinin kârlılığını artırmak için yüksek fiyat ve kupon sisteminden uzaklaşacağını belirtti. Daha düşük fiyat politikasına geçileceğini söyleyen Cowin, "Açıkça söylemek istiyorum, bu her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.