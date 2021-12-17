Pizzada 'ambalaj maliyeti' yüzde 15’e yükseldi

Kuruluşunun 15. yılını geride bırakan ve 2020 yılını 53 şube 2 milyonun üzerinde sipariş ile kapatan Pizzabulls, 2022’de de büyümesini sürdürecek.

Pizzabulls Ceo’su Cavit Can Kırbeyi, “2022 yılı içerisinde 15 yeni şube açmak gibi bir hedefimiz var. Ülke istihdamına da bununla orantılı bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Bu yıla ilişkin de değerlendirme yapan Kırbeyi, “Seneye güzel hedeflerle başladık. Hali hazırda 62 şube ile hizmet veriyoruz. Elbette dönemin olumsuz etkileri de söz konusu oldu. Bizler bu noktada hedeflerimizden ödün vermeyip kontrollü bir şekilde büyümeyi planladık. Siparişte yüzde 55, ciroda yüzde 90 büyümeye ulaştık. 2020-2021 yılları arasında 20 şube açarak hedeflerimize giden yolda güzel adımlar attık” ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde özelikle online siparişe talep önemli oranda arttı. Bu alanda önemli maliyet kalemleri arasında yer alan ambalaj da önem kazandı. Artan talebe bağlı olarak söz konusu ürünün fiyatları da katlandı.

Kırbeyi, “Paket serviste ambalaj önemli bir kalem. Ambalajlarımızın ürün sıcaklığına, ağırlığına ve dışarıdan gelebilecek koşullara uygun olması lazım. Bu sebeple malzeme kalitesinde gösterdiğimiz hassasiyeti ambalajlarımızda da gösteriyoruz. Maliyet açısından değerlendirmek gerekirse elbette bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Ambalaj siparişte gelen pizzanın yüzde 10'nu oluştururken bugün yüzde 15’lere gelmiş durumda” dedi.

İş hacmi 500 milyon TL’yi aştı

Kırbeyi, genel maliyetler konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Maliyetler her geçen gün artıyor. Bizler bu durumları minimum etkilenmek adına hazırlıklı olmaya çalışsak da çok değişkenliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Kur artışı ile artan maliyetleri yansıtarak, ürün kalitemizde değişime gitmemiz Pizzabulls markasına zarar vermemize sebep olur. Mümkün olduğu kadar tedarikte yaşadığımız kontrolsüz artışları ürün satışlarına yansıtmamaya çalışıyoruz.”

Pizzabulls'un 62 şubesi bulunuyor. 500 milyonu TL’yi geçen bir iş hacmine sahip olan marka, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırmak için projelerine devam ediyor.