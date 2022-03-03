PizzaLazza kadın gücüyle büyüyor

PizzaLazza, aktif Franchise stratejisiyle dinamik bir büyüme ivmesi sergiliyor. Mart ayında, 6 ilde 84 restoran ile hizmet veren ulaşan PizzaLazza, Ankara, Eskişehir ve İzmir’e de restoran açma planlarıyla 9 ilde faaliyetlerine devam etmeyi ve yıl sonuna dek restoran sayısını 120’nin üzerine çıkarmayı planlıyor.

PizzaLazza ve Saloon Burger’in üst yöneticiliğine, bu yılın başında bankacılık sektöründen önemli bir transferle, bankacılık sektörünün deneyimli ismi Esra Kıvrak getirildi.

Kariyerinde KOBİ Bankacılığı, Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği konularında da fark yaratan çalışmalara öncülük eden bir isim olan Esra Kıvrak, PizzaLazza ve Saloon Burger’in, son yıllarda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ederek, “2024 yılına kadar Türkiye genelinde yaygın markalar olmak için stratejik planlarımızı hazırladık. Temelleri 2014’de atılan PizzaLazza markamızda, aktif bir Franchise stratejisi izliyoruz. Değerlerimize ve standartlarımıza en az bizler kadar sahip çıkan, markamızın yüzü ve elçileri olan iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz. PizzaLazza bünyesinde yüksek kadın girişimci ve kadın istihdamı oranlarına sahip olmak, bizlere gurur veriyor. Kadın girişimcilerin ve profesyonellerin gücüyle büyümek, PizzaLazza markamızın önemli bir özelliğidir” dedi.

Kadın girişimcilere ödemesiz dönem ayrıcalığı ve eğitim desteği

PizzaLazza bünyesinde Kadın Girişimciliği desteklemek amacıyla yapılan çalışma ve planlar kapsamında, Franchise ödemelerinde kadınlara pozitif ayrımcılık, kadın girişimcilere yönelik eğitimler ve kadınların çalışma hayatındaki ihtiyaçlarına yönelik desteklerin de yer aldığını belirten Esra Kıvrak, “Kadın franchise’larımıza esnek ödeme planları ayrıcalığı tanıyoruz. Bunun yanı sıra çok yakında yine kadın franchise’larımız için finansal okur yazarlık eğitimlerine başlayacağız. Bu eğitimlerimizi, müşteri yönetimi gibi farklı alanlarda da çeşitlendireceğiz” dedi.

PizzaLazza kadın girişimciliği destekliyor

PizzaLazza bünyesinde kadın istihdam oranının, ülkemizde toplam kadın istihdam oranının üzerinde olduğunu söyleyen Esra Kıvrak, “Markalar içten dışa ve kendi DNA’ları ile büyür. PizzaLazza, ilk andan itibaren girişimciliği ve özellikle de kadın girişimciliği destekleyen, kadın istihdamı için değer üreten bir kimlikle hareket ediyor. PizzaLazza restoranlarımızda iş ortaklarımızla birlikte yaklaşık 1.225 kişiye istihdam sağlıyoruz ve bunların üçte birinden fazlası kadın. PizzaLazza bünyesinde kadın istihdam oranı, ülkemizde toplam kadın istihdam oranını üzerinde. Kadının varlığı, nasıl hayatın her alanına yayılıyorsa, işimizin de her alanında kadın varlığı var. Kadın Franchise’larımızın sayısı da giderek artıyor. Kadın Franchise oranımız şu anda yüzde 45 düzeyinde ve bunun artmasını ön görüyoruz. İleriye dönük planlarımız, markamızın bu özelliğini sürekli besleyip geliştirmek üzerine kurulu” şeklinde konuştu.

Cinsiyet dengesi performansı olumlu etkiliyor

Kadın ve erkeğin her alanda eşit olmasının, toplumların sağlıklı gelişimi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Esra Kıvrak, “İnsanlığın, bu konuda atması gereken adımlar, kat etmesi gereken mesafeler var. Öte yandan, iş hayatında bu eşitlik ve denge sağlandıkça, şirketlerin performansına da olumlu etki ediyor. Kariyerim boyunca buna inandım, bunu savundum, bu konuda çalıştım ve edindiğim deneyimler, bunun doğruluğunu tekrar tekrar kanıtladı. Kendi organizasyonumuzda da çalışma arkadaşlarımızla bu dengenin daha da sağlamlaşması, iş kültürümüzde daha da yerleşmesi için çalışıyoruz; hissedarlarımız da bu yaklaşımı destekliyor” dedi.

PizzaLazza, çalışanlarının girişimci ruhunu teşvik ediyor

PizzaLazza Franchise’larının çok büyük bölümünün, marka çalışanları arasından çıkan girişimciler olduğunu vurgulayan Esra Kıvrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketimizin ya da iş ortaklarımızın restoranları bünyesinde çalışıp, kendi restoran işletmelerini kurarak girişimci olan birçok iş ortağımız var. Çoğu eski çalışanlarımız olan iş ortaklarımıza, rekabete göre daha uygun finansal şartlar sağlayarak girişimciliğe adım atmalarına aracı oluyoruz. Ayrıca eğitim, lokasyon seçimi, operasyonel konular gibi alanlarda destek oluyoruz. Profesyonellikten girişimciliğe geçme hayaline sahip kadın çalışanlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar da planlarımız dahilinde.”