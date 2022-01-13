PizzaLazza ve Saloon Burger'in Genel Müdürü Esra Kıvrak oldu

Turgut Aydın Holding bünyesinde faaliyet gösteren Saloon Burger ve PizzaLazza’nın üst yönetimine, bankacılık sektörünün deneyimli ismi Esra Kıvrak getirildi.

30 yılı aşkın ticari ve perakende bankacılık ve danışmanlık kariyerinde özellikle Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği, KOBİ bankacılığı alanlarında dijital dönüşüm, yeni iş modelleri ve ekosistem gelişimi konularına odaklanan Esra Kıvrak, her iki şirketin de Genel Müdürü olarak PizzaLazza ve Saloon Burger markalarının ileriye dönük stratejilerinden sorumlu olacak.

PizzaLazza ve Saloon Burger’in yönetim bayrağını devralmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Esra Kıvrak, “Bu değerli markaları güçlü bir iş planı ve en üst seviyede müşteri deneyimiyle Türkiye’de ve yakın coğrafyamızda yeni başarılara taşıyacak planlarımızı hayata geçireceğiz. Ekibimle birlikte amacım; önümüzdeki dönemde daha fazla müşteri odaklı bir yaklaşımla daha mükemmel bir marka deneyimi yaşatmak, yerel tatlarla zenginleştirilmiş yenilikçi ürünlerimizle en sevilen pizza ve hamburger markası olarak genişleyen franchise zincirimiz ve güçlü ortaklık yapımızla nitelikli büyümeyi sağlamak olacak” dedi.

Esra Kıvrak, 1989 yılında başlayan bankacılık kariyerinde, Pamukbank, Bank Ekspres ve Osmanlı Bankası gibi kurumların ardından, 16 yıl boyunca Garanti BBVA bünyesinde farklı yönetim görevlerinde bulundu. Bu dönemde müşteri odaklı farklı ürün ve servislerin geliştirilmesine ve etkin satış yönetimine odaklanan Esra Kıvrak, banka bünyesinde Kadın Girişimciliği inisiyatifinin de liderliğini üstlendi. Bu kurumda son görevi KOBİ Bankacılığı ve Pazarlamadan Sorumlu direktör olan Esra Kıvrak, sonrasında Alternatif Bank Ticari ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bankacılık sektöründeki liderlik görevleri sonrasında Esra Kıvrak, çeşitli uluslararası kuruluşlar, Commercial Bank of Qatar ve Dünya Bankası bünyesinde danışman olarak sorumluluk aldı ve 2022 yılı itibarı ile de PizzaLazza ve Saloon Burger üst yöneticiliğini üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Esra Kıvrak, Wharton School /UPEN Yöneticilik Eğitimi Programını tamamladı. Harvard ve Stanford gibi üniversitelerde yönetim ve liderlik eğitimlerine katıldı.