Plastikteki uzmanlığı Volkswagen dünyasının kapılarını açtı

BURSA - A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, “Stellantis Tofaş, Ford Otosan ve Türk Traktör ana müşterilerimizden. Son dönemde Hyundai’yi ekledik. Yerli otomobil TOGG’da bu toprakların çocuğu olarak milli bir bakış açısıyla varız, ilk prototip araçlarına parçalarımızı gönderdik. Kuzey Kıbrıs’taki yerli ve milli otomobil Günsel’e de bu yolculuğunda destek olmaya çalışıyoruz onlara da ilk ürünleri gönderdik. Son dönemde Volkswagen dünyasına da giriş yaptık. Onlarla birlikte yeni araçlarda pek çok estetik ve fonksiyonel ürünlerimiz olacak ve Türk mühendislerimizle bu parçaları tasarladık ve üreteceğiz. Elektrikli araçlar alanında da hızlı bir büyüme potansiyelimiz var. Elektrikli araçlar alanında şanslıyız çünkü batarya ağırlığı yüzünden plastik, araç hafifletmede ilk düşünülen ürünlerden biri. Biz de bu ürünün mold in color, boya ve krom kaplama başta olmak üzere nerdeyse tüm üretim teknolojilerini tek çatı altında sahip olan ender firmalardanız.” dedi. Bursa’da 3 fabrikada toplam 55 bin metrekare alanda 620 çalışanla katma değerli üretim yaptıklarını belirten Ağaoğlu, plastik sektöründe tüm prosesleri tek çatı altında bulunduran ender firmalardan biri olduklarına işaret etti.

İhracatı 2023 sonrası katlayacak

Cironun içinde doğrudan ihracatın yüzde 7 gibi bir pay aldığını, ancak ürettikleri ürünlerin dolaylı olarak yüzde 70’inin ihraç edildiğini dile getiren Ağaoğlu, “Volkswagen projesi ile 2023 sonrasında doğrudan ihracatımız ciddi olarak artacak. Çünkü Rusya, Hindistan, Almanya, Çekya ve Japonya’ya parçalar göndereceğiz. Öte yandan globalizasyon içerisinde lokal kalmanın dezavantajları var. Bu nedenle yakın zamanda Amerika’da bir ofis açmayı planlıyoruz. Orta vadede iş alabilme potansiyeli olan bir büyük proje var. Ona bağlı olarak da Doğu Avrupa’da, Almanya’nın hinterlandında bir tesis kurmayı planlıyoruz” diye konuştu. Otomotivde üretimle tam zamanında eşleşen Just in Sequence sistemiyle çalıştıklarına dikkat çeken Hasan Ağaoğlu, bu sistemi de kendi IT altyapılarıyla kurdukları Endüstri 4.0 uygulamaları ile sağladıklarının altını çizdi. A-Plas’ın yetkin bir Ar-Ge merkezine sahip olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak bir projeyle de Sanayi Bakanlığı’nın Hamle Programı’na başvurduklarını açıkladı. A-Plas, otomotiv endüstrisinde büyümesini sürdürürken farklı sektörlerde de faaliyet göstermek için yatırım planları yapmaya başladı. 4 ana grupta büyüme planları bulunduğunu belirten A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, tarım, Endüstri 4.0 ve enerji alanlarında yatırımlar planladıklarını söyledi.

Arif Ağaoğlu’nun adı üniversitede yaşayacak

Bursa’nın duayen sanayicilerinden, firmanın kurucusu merhum Arif Ağaoğlu’nun adını yaşatmak ve sektöre katkılarını yeni nesle aktarmak için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dr. Arif Ağaoğlu Mühendislik Laboratuvarları kurma hazırlığında oldukları bilgisini veren Hasan Ağaoğlu şunları söyledi: “Babamız Arif Ağaoğlu bilgi birikimini sürekli paylaşmaya çalışırdı. Bizler de onun adını yaşatacak, genç dimağlara öğrendiklerini uygulama fırsatı verecek, hem üniversiteyi hem de ülkemizi geliştirecek bu laboratuvar fırsatını iyi değerlendirmek istedik. 4 bin 200 metrekare alanda kurulacak binada 5 farklı mühendislik laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, sosyal alanlar ve 30’a yakın öğretim üyesinin odası olacak. 2023 ilk çeyreğinde üniversiteye teslim edeceğiz. Tam anlamıyla özel bir eğitim kompleksi yapılacak.”

