Platform karmaşasını tek çatı altında çözecek

Hayati ARIGAN

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, platformun 2026 vizyonunu ve ekonomik büyüme stratejisini açıkladı. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, TV+’nın bugün itibarıyla 150’yi aşkın canlı TV kanalı, ödüllü filmler, diziler, spor organizasyonları ve global stüdyo yapımlarıyla 22 bin saatlik içerik kütüphanesi sunduğu açıklandı.

Platformun temel farkı ise içerik hacmini artırmaktan ziyade, tek ara yüz, tek abonelik, tek fatura yaklaşı­mıyla kullanıcı maliyetlerini ve zaman kaybını azaltan bir yapı kurması olduğu belirtildi. Turk­cell, bu modelle hane başına or­talama 4–5 dijital platform abo­neliğinin yarattığı finansal yükü ve abonelik karmaşasını sade­leştirmeyi amaçlıyor.

Koç: Teknoloji geliştikçe deneyim sadeleşmeli

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, dijital yayıncılıkta asıl katma değerin teknoloji yatırım­larının sürdürülebilir gelir ve kullanıcı deneyimine dönüşme­siyle oluştuğunu vurguladı. Kul­lanıcının daha fazla içerik değil, zahmetsiz erişim istediğini belir­ten Koç, “Birden fazla platform, şifre ve ödeme yöntemi hem psi­kolojik hem de finansal bir yor­gunluk yaratıyor.

TV+ ile dağı­nıklığı azaltan, izleyicinin zama­nını ve bütçesini koruyan yeni bir denge kuruyoruz” dedi. Koç, Turkcell’in mobil ve fiber altya­pı yatırımlarını içerik tarafında ölçeklenebilir bir dijital ekosis­tem ile tamamladığını, TV+’ın bu stratejinin önemli bir gelir ve de­neyim ayağı olduğunu ifade etti.

İş birlikleriyle büyüyen ‘co-petition’ modeli

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, platformun klasik OTT rekabetinin dışına çıkarak, “co-petition” (rekabet içinde iş birliği) modelini benimsediğini söyledi. Rakip olarak görülen glo­bal platformları iş ortağı olarak konumlandırdıklarını vurgula­yan Gökçe, “Amaç, içerik ekono­misinde herkesin kazandığı sür­dürülebilir bir yapı kurmak.

Bu kapsamda TV+; DreamWorks, Paramount, Universal, AMC gi­bi büyük stüdyoların yanı sıra HBO Max ve Apple TV ile stra­tejik anlaşmalara imza attık” di­ye konuştu. Global OTT pazarın­da büyüme hızının yavaşladığına dikkat çeken Gülçin Alıcı Gökçe, Türkiye’nin genç nüfus ve dijital tüketim alışkanlıkları sayesinde hâlâ yüksek büyüme potansiyeli­ne sahip olduğunu vurguladı.

2 milyar dijital platform kullanıcısı var

Türkiye’de hane başına dijital platform sayısının 5’e ulaştığı­nı ifade eden Gökçe, “Dünyada dijital platform sayısı 2 milyara ulaştı Bizim IP ve OTT ile 2 bu­çuk milyon kullanıcımız var. Biz bu karmaşaya tek platform, tek şifre ve tek fatura ile çözüm su­nuyoruz” dedi.

HBO Max entegrasyonu

Gökççe, TV+ ile HBO Max ara­sındaki anlaşma, klasik lisans mo­delinin ötesine geçerek doğrudan teknoloji entegrasyonu içerdiği­ni ve HBO Max kütüphanesindeki tüm içerikler, yeni yapımlarla eş zamanlı olarak TV+’ta yer aldığını ifade etti.

Bu iş birliği kapsamında toplantıda, Game of Thrones ev­reninin yeni dizisi “A Knight of the Seven Kingdoms” ilk gösterimini TV+ çatısı altında yapıldı. TV+’ın 2026 içerik planında, yüksek iz­lenme ve reklam potansiyeline sa­hip spor içerikleri önemli yer tut­tuğunun belirtildiği toplantıda, 150’ye yakın ulusal ve premium canlı TV kanalı, platformun dü­zenli abonelik gelirlerini destek­leyen ana unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Apple TV içerikleri Türkiye’de ilk kez TV+’ta

Toplantıda Apple TV film kataloğunun Türkiye’de ilk kez ve yalnızca TV+ üzerinden izlenebileceği açıklandı. 25 filmden oluşan anlaşma, platformun uluslararası içerik portföyünü güçlendireceği, Türkiye dijital içerik pazarına da yeni bir gelir modeli kazandıracağı belirtildi.

Teknolojik özelliklerle maliyet avantajı

TV+, içerik tarafındaki büyümeyi teknolojiyle destekleyerek kullanıcıya ek değer sunuyor:

-Canlı yayınları 7 güne kadar geri alma

-Kaydet-izle, indir-izle

-4K ve Dolby Atmos destekli yayın

-Kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları

Bu özellikler, geleneksel TV alışkanlıklarını dijital ortama taşıyarak abonelik iptal oranlarını düşürmeyi hedefliyor.