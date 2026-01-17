Platform karmaşasını tek çatı altında çözecek
Turkcell’in dijital yayın platformu TV+, içerik ekonomisinde artan maliyetler ve çoklu aboneliklerin yarattığı ‘dijital yorgunluk’ sorununa karşı geliştirdiği yeni iş modeliyle dijital yayıncılıkta dengeleri yeniden kurmayı hedefliyor. TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, “TV+; DreamWorks, Paramount, Universal, AMC’nin yanı sıra HBO Max ve Apple TV ile stratejik anlaşmalara imza attık” dedi.
Hayati ARIGAN
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, platformun 2026 vizyonunu ve ekonomik büyüme stratejisini açıkladı. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, TV+’nın bugün itibarıyla 150’yi aşkın canlı TV kanalı, ödüllü filmler, diziler, spor organizasyonları ve global stüdyo yapımlarıyla 22 bin saatlik içerik kütüphanesi sunduğu açıklandı.
Platformun temel farkı ise içerik hacmini artırmaktan ziyade, tek ara yüz, tek abonelik, tek fatura yaklaşımıyla kullanıcı maliyetlerini ve zaman kaybını azaltan bir yapı kurması olduğu belirtildi. Turkcell, bu modelle hane başına ortalama 4–5 dijital platform aboneliğinin yarattığı finansal yükü ve abonelik karmaşasını sadeleştirmeyi amaçlıyor.
Koç: Teknoloji geliştikçe deneyim sadeleşmeli
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, dijital yayıncılıkta asıl katma değerin teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir gelir ve kullanıcı deneyimine dönüşmesiyle oluştuğunu vurguladı. Kullanıcının daha fazla içerik değil, zahmetsiz erişim istediğini belirten Koç, “Birden fazla platform, şifre ve ödeme yöntemi hem psikolojik hem de finansal bir yorgunluk yaratıyor.
TV+ ile dağınıklığı azaltan, izleyicinin zamanını ve bütçesini koruyan yeni bir denge kuruyoruz” dedi. Koç, Turkcell’in mobil ve fiber altyapı yatırımlarını içerik tarafında ölçeklenebilir bir dijital ekosistem ile tamamladığını, TV+’ın bu stratejinin önemli bir gelir ve deneyim ayağı olduğunu ifade etti.
İş birlikleriyle büyüyen ‘co-petition’ modeli
TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, platformun klasik OTT rekabetinin dışına çıkarak, “co-petition” (rekabet içinde iş birliği) modelini benimsediğini söyledi. Rakip olarak görülen global platformları iş ortağı olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Gökçe, “Amaç, içerik ekonomisinde herkesin kazandığı sürdürülebilir bir yapı kurmak.
Bu kapsamda TV+; DreamWorks, Paramount, Universal, AMC gibi büyük stüdyoların yanı sıra HBO Max ve Apple TV ile stratejik anlaşmalara imza attık” diye konuştu. Global OTT pazarında büyüme hızının yavaşladığına dikkat çeken Gülçin Alıcı Gökçe, Türkiye’nin genç nüfus ve dijital tüketim alışkanlıkları sayesinde hâlâ yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
2 milyar dijital platform kullanıcısı var
Türkiye’de hane başına dijital platform sayısının 5’e ulaştığını ifade eden Gökçe, “Dünyada dijital platform sayısı 2 milyara ulaştı Bizim IP ve OTT ile 2 buçuk milyon kullanıcımız var. Biz bu karmaşaya tek platform, tek şifre ve tek fatura ile çözüm sunuyoruz” dedi.
HBO Max entegrasyonu
Gökççe, TV+ ile HBO Max arasındaki anlaşma, klasik lisans modelinin ötesine geçerek doğrudan teknoloji entegrasyonu içerdiğini ve HBO Max kütüphanesindeki tüm içerikler, yeni yapımlarla eş zamanlı olarak TV+’ta yer aldığını ifade etti.
Bu iş birliği kapsamında toplantıda, Game of Thrones evreninin yeni dizisi “A Knight of the Seven Kingdoms” ilk gösterimini TV+ çatısı altında yapıldı. TV+’ın 2026 içerik planında, yüksek izlenme ve reklam potansiyeline sahip spor içerikleri önemli yer tuttuğunun belirtildiği toplantıda, 150’ye yakın ulusal ve premium canlı TV kanalı, platformun düzenli abonelik gelirlerini destekleyen ana unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekildi.
Apple TV içerikleri Türkiye’de ilk kez TV+’ta
Toplantıda Apple TV film kataloğunun Türkiye’de ilk kez ve yalnızca TV+ üzerinden izlenebileceği açıklandı. 25 filmden oluşan anlaşma, platformun uluslararası içerik portföyünü güçlendireceği, Türkiye dijital içerik pazarına da yeni bir gelir modeli kazandıracağı belirtildi.
Teknolojik özelliklerle maliyet avantajı
TV+, içerik tarafındaki büyümeyi teknolojiyle destekleyerek kullanıcıya ek değer sunuyor:
-Canlı yayınları 7 güne kadar geri alma
-Kaydet-izle, indir-izle
-4K ve Dolby Atmos destekli yayın
-Kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları
Bu özellikler, geleneksel TV alışkanlıklarını dijital ortama taşıyarak abonelik iptal oranlarını düşürmeyi hedefliyor.