Platin Bilişim'de üst düzey atama

Siber güvenlik ve veri koruma hizmetleri alanında teknolojik çözümler sunan Platin Bilişim 20. hizmet yılında insan kaynağına yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Sektörün deneyimli ismi Yener Yanç Platin Bilişim bünyesinde satış ve pazarlama departmanının başına geçti. Temmuz ayında yeni görevine başlayan Yener Yanç; Platin Bilişim çatısı altındaki tüm markaların satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olacak. Sektördeki yirmi yılı aşkın deneyimi ile Platin Bilişim’in satış ve pazarlama stratejisine yön verecek olan Yener Yanç, öncelikli olarak Platin Bilişim’in global iş ortakları ve kanal büyüme stratejisine odaklanacak. Türkiye genelindeki tüm satış ekibine liderlik etmenin yanı sıra stratejik iş ortakları ile yakın temasta olacak Yanç, Platin Bilişim Siber Güvenlik Akademisi ile ilgili yeni iş modellerini de hayata geçirecek.

Platin Bilişim bünyesine katılmadan önce Obase ve Kuika Software gibi teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Yanç, yeni göreviyle ilgili şöyle konuştu:

“Ülkemizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti gösteren, “önce insan” felsefesi ile hareket eden ve sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma katkı sağlamaya özen gösteren bir ekibin üyesi olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Platin Bilişim, küresel ölçekte faaliyet gösteren kurumlar ile kurduğu sağlam stratejik iş ortaklıkları neticesinde Türkiye’nin değeri ve itibarı olmaya devam edecek. Yeni ekibim ile beraber uzun vadeli bir bakış açısı ile teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak, ülkemiz için yarattığımız katma değeri sürekli artırmayı planlıyoruz.

Siber güvenlik kurumlar kadar, bireyler ve devletler açısından ciddiyetle dikkate almamız gereken konuların başında geliyor. Son dönemde, siber suç ve siber terör olaylarının katlanarak artması, bazı gerçekleri gözler önüne serdi. ‘Bireysel Hata' ve 'Bireysel Bilgisizlik' nedeniyle saldırılar her geçen gün ülke ekonomisini daha da tehdit ediyor.

Bu nedenle, saldırılarının başarısız kalması adına geniş kapsamlı farkındalık çalışmalarının, kamu spotlarının ve çevrimçi eğitimlerin yakın gelecekte daha da önem kazanacağı görüşündeyim. Platin Bilişim olarak birçok platformda siber güvenlik farkındalığı çalışmalarının içinde olmaya kararlıyız.”

“Uluslararası kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar, dünyada toplam depolanan bilginin ve sanal dosyaların ancak yüzde 5'inin güven altında olduğuna işaret ediyor” diyen Yanç, sözlerine şöyle son verdi:

“2020'de dünya ölçeğinde firmaların yüzde 91'i şifrelerinin ele geçirilmesi amacıyla siber saldırıya uğramış. Bu saldırıları önlemek adına bilgi ve bilişim sistemlerini siber saldırılara karşı korumak adına yazılım ve donanım üreten siber güvenlik sektörünün, 2021 yılı hacminin 130 milyar dolara, 2022 yılında ise 170,4 milyara dolara ulaşması bekleniyor. Haziran ayında ABD'nin en büyük et işleme firması JBS'ye düzenlenen saldırıda, fidye yazılımından etkilenen sistemlere firmanın yeniden erişim sağlayabilmesi için istenen fidye bugüne kadarki en yüksek meblağ olarak; 70 milyon dolar olarak açıklandı. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde en kritik başlıklardan birisi olacak. Platin Bilişim olarak siber korsanlarla mücadele etmeye, veri güvenliği ve veri depolama alanında ürün ve hizmetlerimizle her ölçekten kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Yener Yanç Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yanç, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. BOSSA bünyesinde iş hayatına adım atan Yanç, ardından Tepum Teknoloji ve Koç Sistem bünyesinde Satış Grup Müdürü olarak görev aldı ve başarılı birçok projeye imza attı. IBM Türkiye çatısı altında Otomotiv, Üretim ve Enerjiden Sorumlu Satış Grup Liderlikleri çalışmalarını sürdüren Yener Yanç, Turkcell’de Kurumsal Satış ve Mobil Çözümler Grup Müdürlükleri, Kuika Software’de ise Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Yanç, Platin Bilişim Ailesi’ne katılmadan önce Obase’de Satış Direktörü olarak birçok projeye liderlik etti.