PLG Grup, hibrit üretim için yatırım yapacak

Esra Özarfat

BURSA - 3 boyutlu teknolojiler alanında başta savunma, havacılık, otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere plastik, medikal, elektrik/elektronik, mimari, eğitim gibi birbirinden farklı sektörlere mühendislik hizmeti veren Poligon Mühendislik, 2019’dan bu yana PLG Global ile de İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Bursa’da kurduğu ileri imalat teknolojilerine sahip PLG LABS firması ile katma değerli üretime odaklanan firma, global büyüme planları doğrultusunda bu yıl tüm operasyonları PLG Grup çatısı altında topladı. “Mühendisliğin niş bir alanında faaliyet gösteriyoruz. Az adetli imalatlar konusunda uzmanız” diyen PLG Grup İcra Kurulu Başkanı Gökhan Yurdumakan, önümüzdeki süreçte üretim çeşitliliğini artıracak yatırımlara hazırlandıklarını söyledi. Fikir aşamasından seri üretime kadar tüm ürün geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde çözebilecek güçlü bir altyapıya sahip olduklarına işaret eden Yurdumakan, tasarım ve prototipleme uzmanlığının yanı sıra üretimi gerçekleşmiş ürünlerin boyutsal ölçüm, raporlama ve analiz gibi kalite kontrol işlemleri konusunda da hizmet verdiklerini kaydetti. Gökhan Yurdumakan, “Otomotivin Ar-Ge birimleriyle birlikte çalışarak ön seri üretim, prototip ya da az adetli imalatlarına çözüm üretiyoruz. İngiltere’deki yapılanmamız sayesinde de oradaki az adetli, niş üretim yapan Aston Martin, Rolls Royce, Porche gibi markalara üretim yapıyoruz. 3D yazıcıların yanı sıra bünyemizde silikon kalıplama gibi metotlar da bulunuyor. Plastik enjeksiyon sistemini de az adetli imalata uyarlanmış haliyle yapabiliyoruz. Öte yandan savunma sanayindeki bütün ana sanayi firmalarıyla hem üretim hem de mühendislik tarafında çalışıyoruz” dedi.

Yeni üretim metotlarını uygulayacak

Gelişen ve değişen teknolojiler ışığında çoklu üretimlerin özelleştirilmiş üretimlere doğru evrilmeye başladığının altını çizen Yurdumakan, her alanda kişiye özel ürün talebinin artmasıyla kalıplı imalata olan ihtiyacın giderek azaldığını aktardı. Gökhan Yurdumakan, “Yüksek hacimli kalıplar yerine bireysel ihtiyaçları karşılayan parçaların devreye alınması gündemde. Özellikle büyük otomotiv markaları önümüzdeki birkaç yıl içinde araçlarda kullanılan plastiklerin belli bir oranının 3D printer ile basılması vizyonuna odaklandı. Geliştirilen yeni araçların mock-up modelleri 3D printerlar ile basılıyor. Biz de önümüzdeki süreçte metal printer ile etkinliğimizi artıracağız. Üretim çeşitliliğimizi artırmak için de farklı yatırımlar yapıyoruz. RIM (Reaction Injection Moulding) üretim metodunu bünyemize katıyoruz. Ayrıca konvansiyonel metotlarla hibrit üretim metotları gibi farklı üretim metotlarını kullanabileceğimiz bir yapı kuracağız. Bu kapsamda bu yıl ve önümüzdeki yıl 1.2 milyon euroya yakın yatırım yapacağız. Her zaman akıllı üretimden yana olacağız ama konvansiyonel üretim alanında da bu teknolojilerin kullanılabildiği hibrit projeler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Mühendislik ihracatı yapıyor

Bu hizmetleri sunarken kullandıkları tüm teknolojilerin satışını da yaptıklarına değinen Yurdumakan; HP, Scantech, Stratasys ve Zortrax gibi dünyaca ünlü teknoloji markalarının Türkiye Yetkili Temsilcisi olduklarını, hedeflerinin en yeni ve güncel teknolojilerin Türk sanayisinde kullanılmasını sağlamak olduğunu vurguladı. 45 kişilik mühendislik ekibiyle mühendislik ihracatı da yaptıklarına dikkat çeken Yurdumakan, toplam ciro içinde mühendislik hizmetlerinin yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu dile getirdi. Gökhan Yurdumakan, gelecekte 3D üretim teknolojisinin gelişecek hammadde teknolojisiyle birlikte pek çok alanda konvansiyonel üretimlere alternatif oluşturacağına da dikkat çekti.

Kurucu ortakları Okan Sami Nahit, Gökhan Yurdumakan ve Engin Arslan olan PLG Grup’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sami Erol yürütüyor.