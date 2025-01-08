Pluxee ilk çeyrekte piyasa beklentilerini aştı

Fransız kupon ve yan haklar şirketi Pluxee, ilk çeyrek için yüzde 12,1'lik organik büyüme ile faaliyet gelirlerinde artış bildirdi. Bu büyüme, şirketin güçlü net elde tutma oranı ve yeni müşteri kazanımlarındaki sürekliliğin desteğiyle gerçekleşti.

Faaliyet gelirleri 249 milyon Euro

30 Kasım'a kadar olan üç aylık dönemde Pluxee'nin faaliyet gelirleri 249 milyon Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, şirketin sağladığı konsensüs tahminlerine göre analistlerin ortalama 244 milyon Euro'luk beklentisini geride bıraktı.