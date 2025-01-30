Pluxee Türkiye’de üst düzey atama

Pluxee Türkiye, mali ve finansal yönetim stratejilerini güçlendirmek amacıyla Finansal İşler Direktörü (CFO) pozisyonuna Özge Döner Avşar’ı getirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Avşar, Pluxee Türkiye’nin mali vizyonuna yön vererek sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve şirketin "çalışanı mutlu eden dünya" vizyonuna önemli katkılar sağlayacak.

Özge Döner Avşar kimdir?

Kariyerine 2001 yılında Doğuş Holding’de denetçi olarak başlayan Avşar, 2005 yılında Doğuş Otomotiv’de Kontrol Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO pozisyonlarında bulundu. Bu süreçte şirketin finansal ve stratejik hedeflerine yönelik başarılı çalışmalara imza attı.

Avşar, 2016 yılında teknoloji sektörüne geçerek Doğuş Teknoloji’de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2024 yılında ise PayTR yönetim kadrosuna katılarak ödeme sistemleri ve fintek alanında deneyim kazandı.